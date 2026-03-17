Do que o Inter precisa para sair do Z-4 na próxima rodada

Lanterna do Brasileirão, o Inter é obrigado a vencer o Santos na quarta-feira (18) caso queira deixar a zona de rebaixamento. Além de somar os três pontos no jogo das 21h30min, na Vila Belmiro, é preciso contar com resultados paralelos para deixar a parte mais ingrata da tabela.
Em seis jogos, o time de Paulo Pezzolano somou dois pontos. É a pior arrancada colorada na história dos pontos corridos. O primeiro clube fora do Z-4 é o Atlético-MG, com cinco pontos, mesma pontuação do Vasco, o 15º colocado.
Derrota mantém os colorados na última colocação. Se empatar, o time deixará a lanterna, caso Remo ou Cruzeiro perca. Os paraenses enfrentam o Flamengo no Rio de Janeiro. Os mineiros jogam em Curitiba contra o Athletico-PR.
Nesse cenário, não há como passar o Botafogo, já que o clube carioca já venceu na competição e superaria o Inter no número de vitórias.
E se vencer...
Se vencer, o Inter pode terminar fora da zona de rebaixamento se Remo e Cruzeiro, no máximo, empatarem suas partidas. O mesmo vale para o Botafogo, que enfrenta o Palmeiras, em São Paulo.
Ainda será preciso torcer por um tropeço de Atlético-MG ou Vasco. Uma das duas equipes teria que perder.
Os mineiros enfrentam o São Paulo, em casa. Para ultrapassá-los é preciso que sejam derrotados por uma diferença maior do que a vitória colorada, caso o Inter supere o Santos por um gol de diferença.
Se o Inter aplicar 1 a 0, o Galo precisa ser derrotado por, pelo menos, dois gols de diferença já que tem saldo -3 e a equipe gaúcha -5. Se a vitória colorada for por dois ou mais gols de vantagem, basta o Atlético-MG perder que será ultrapassado.
A situação para superar o Vasco na tabela é mais complexa. Se o Inter bater o Santos por 1 a 0, os vascaínos precisam perder para o Fluminense, em São Januário por três gols de diferença.
São necessários ao menos quatro resultados paralelos além da vitória para o Inter deixar o Z-4 nesta rodada.
Do que o Inter precisa para deixar o Z-4
- Vencer o Santos é obrigatório
- Remo, Cruzeiro e Botafogo não podem vencer
- Atlético-MG ou Vasco precisam perder por um placar que tire a diferença no saldo de gols
Os jogos dos vizinhos de tabela
- Palmeiras x Botafogo, quarta-feira, 19h
- Athletico-PR x Cruzeiro, quarta-feira, 19h30min
- Atlético-MG x São Paulo, quarta-feira, 20h
- Vasco x Fluminense, quarta-feira, 21h30min
- Flamengo x Remo, quinta-feira, 20h
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