Do que o Inter precisa para sair do Z-4 na próxima rodada

Time de Gabriel Mercado ainda não venceu no Brasileirão. Duda Fortes / Agencia RBS

Lanterna do Brasileirão, o Inter é obrigado a vencer o Santos na quarta-feira (18) caso queira deixar a zona de rebaixamento. Além de somar os três pontos no jogo das 21h30min, na Vila Belmiro, é preciso contar com resultados paralelos para deixar a parte mais ingrata da tabela.

Em seis jogos, o time de Paulo Pezzolano somou dois pontos. É a pior arrancada colorada na história dos pontos corridos. O primeiro clube fora do Z-4 é o Atlético-MG, com cinco pontos, mesma pontuação do Vasco, o 15º colocado.

Derrota mantém os colorados na última colocação. Se empatar, o time deixará a lanterna, caso Remo ou Cruzeiro perca. Os paraenses enfrentam o Flamengo no Rio de Janeiro. Os mineiros jogam em Curitiba contra o Athletico-PR.

Nesse cenário, não há como passar o Botafogo, já que o clube carioca já venceu na competição e superaria o Inter no número de vitórias.

E se vencer...

Se vencer, o Inter pode terminar fora da zona de rebaixamento se Remo e Cruzeiro, no máximo, empatarem suas partidas. O mesmo vale para o Botafogo, que enfrenta o Palmeiras, em São Paulo.

Ainda será preciso torcer por um tropeço de Atlético-MG ou Vasco. Uma das duas equipes teria que perder.

Os mineiros enfrentam o São Paulo, em casa. Para ultrapassá-los é preciso que sejam derrotados por uma diferença maior do que a vitória colorada, caso o Inter supere o Santos por um gol de diferença.

Se o Inter aplicar 1 a 0, o Galo precisa ser derrotado por, pelo menos, dois gols de diferença já que tem saldo -3 e a equipe gaúcha -5. Se a vitória colorada for por dois ou mais gols de vantagem, basta o Atlético-MG perder que será ultrapassado.

A situação para superar o Vasco na tabela é mais complexa. Se o Inter bater o Santos por 1 a 0, os vascaínos precisam perder para o Fluminense, em São Januário por três gols de diferença.

São necessários ao menos quatro resultados paralelos além da vitória para o Inter deixar o Z-4 nesta rodada.

Do que o Inter precisa para deixar o Z-4

Vencer o Santos é obrigatório

Remo, Cruzeiro e Botafogo não podem vencer

Atlético-MG ou Vasco precisam perder por um placar que tire a diferença no saldo de gols

Os jogos dos vizinhos de tabela

Palmeiras x Botafogo , quarta-feira, 19h

, quarta-feira, 19h Athletico-PR x Cruzeiro , quarta-feira, 19h30min

, quarta-feira, 19h30min Atlético-MG x São Paulo, quarta-feira, 20h

x São Paulo, quarta-feira, 20h Vasco x Fluminense, quarta-feira, 21h30min

x Fluminense, quarta-feira, 21h30min Flamengo x Remo, quinta-feira, 20h

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