Do que o Inter precisa para deixar o Z-4 do Brasileirão na rodada do final de semana

Time de Paulo Pezzolano vai em busca da primeira vitória na competição para subir na tabela. Pedro Souza / Atlético Mineiro

Com dois pontos em cinco rodadas e saldo de -4, o Inter entra no final de semana na penúltima colocação do Brasileirão. Para sair do Z-4 nesta rodada, o Colorado precisa vencer o Bahia, às 16h de domingo (15), no Beira-Rio, e torcer para tropeços de adversários.

Os colorados já precisam ficar atentos aos jogos deste sábado (14). Primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Vitória encara o Atlético-MG fora de casa, enquanto o Botafogo, 17º colocado e com um ponto a mais que o Inter, recebe o Flamengo.

Para o Colorado, o cenário ideal é que os dois adversários diretos tropecem e não somem três pontos na rodada. Dependendo dos placares, uma derrota do Galo também pode abrir a possibilidade de o Inter ultrapassar os mineiros no saldo de gols.

No domingo (15), o Remo visita o Coritiba, e um tropeço paraense facilita a ultrapassagem colorada. À noite, o Cruzeiro mede forças com o Vasco. Se vencer no Beira-Rio, o Inter pode ganhar posições tanto com tropeços desses adversários quanto recuperando a diferença no saldo de gols para equipes como Santos e Chapecoense — que encara o Grêmio na segunda (16).

O que o Inter precisa para deixar o Z-4 nesta rodada

Vencer o Bahia , chegando a cinco pontos;

, chegando a cinco pontos; Torcer por tropeços de Botafogo e Remo (empate ou derrota);

(empate ou derrota); Contar com derrota do Vitória ou do Vasco, adversários diretos na parte de baixo da tabela; Ou tirar a diferença no saldo de gols de equipes como Santos, Atlético-MG e Chapecoense, desde que essas sejam derrotadas.

Jogos para o Inter ficar de olho

Vitória x Atlético-MG (sábado, 18h30min): o Vitória é o 16º colocado, com quatro pontos e -3 de saldo. Se perder, pode ser ultrapassado pelo Inter em caso de triunfo colorado. Também há a possibilidade de o Colorado ultrapassar o Atlético-MG pelo saldo de gols — o time mineiro tem -1 —, caso o Vitória vença.

o Vitória é o 16º colocado, com quatro pontos e -3 de saldo. Se perder, pode ser ultrapassado pelo Inter em caso de triunfo colorado. Também há a possibilidade de o Colorado ultrapassar o pelo saldo de gols — o time mineiro tem —, caso o Vitória vença. Botafogo x Flamengo (sábado, 20h30min): o Botafogo é o 17º, com três pontos e +1 de saldo. Um tropeço alvinegro ajuda o Inter a ganhar posição.

o Botafogo é o 17º, com três pontos e +1 de saldo. Um tropeço alvinegro ajuda o Inter a ganhar posição. Santos x Corinthians (domingo, 16h): o Santos inicia a rodada com cinco pontos e saldo -2 , dois gols melhor que o -4 do Inter. Em casos de vitórias do Colorado e do Timão, dependendo do saldo, faz o Inter ultrapassar o Peixe.

o Santos inicia a rodada com cinco pontos e saldo , dois gols melhor que o do Inter. Em casos de vitórias do Colorado e do Timão, dependendo do saldo, faz o Inter ultrapassar o Peixe. Coritiba x Remo (domingo, 18h30min): 18º com 3 pontos e -4 de saldo, o Remo também está na briga direta contra o Z-4. Se não vencer, facilita a ultrapassagem colorada.

18º com 3 pontos e -4 de saldo, o Remo também está na briga direta contra o Z-4. Se não vencer, facilita a ultrapassagem colorada. Cruzeiro x Vasco (domingo, 20h30min) : lanterna, com dois pontos e -7 de saldo, o Cruzeiro pode embolar ainda mais a parte de baixo da tabela. O Vasco é o 15º. Uma vitória cruzeirense pode ajudar o Inter a deixar o Z-4, desde que o time gaúcho vença o Bahia.

: lanterna, com dois pontos e -7 de saldo, o Cruzeiro pode embolar ainda mais a parte de baixo da tabela. O Vasco é o 15º. Uma vitória cruzeirense pode ajudar o Inter a deixar o Z-4, desde que o time gaúcho vença o Bahia. Grêmio x Chapecoense (segunda-feira, 20h): a Chape é a 12ª colocada, com cinco pontos e saldo 0, quatro gols melhor que o Inter. Assim como no caso do Santos e do Atlético-MG, o Colorado pode ultrapassar os catarinenses pelo saldo.

Confira a tabela do Brasileirão