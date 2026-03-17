Dirigente histórico do Inter pede apoio aos jogadores: “Só eles podem tirar o time desta situação"

Carvaalho foi campeão do mundo com o Colorado. Lauro Alves / Agencia RBS

Multicampeão pelo Inter, Fernando Carvalho utilizou as redes sociais para defender os jogadores do atual elenco. Para ele, o momento é de evitar críticas e apoiar o time na luta contra o rebaixamento à Série B.

O dirigente, afastado do cotidiano do clube desde 2016, quando foi vice-presidente de futebol no segundo turno da competição que culminou na única queda à Segunda Divisão, manifestou-se em texto e vídeo. O alerta feito é que o fantasma do rebaixamento já assombra mais cedo pela campanha ruim na largada da competição: dois pontos em seis rodadas.

— É o sinal que a Segunda Divisão, comparando com outros anos, se aproxima já na fase inicial do campeonato — disse no vídeo.

O presidente, que comandou o clube na conquista da Libertadores e do Mundo em 2006, acredita que o respaldo aos atletas será fundamental para conseguir a permanência:

— É hora de dar confiança aos atletas colorados. O sofrimento alvirrubro este ano começou mais cedo. Por isso, ao contrário de desqualificar nossos jogadores, criticando, vaiando ou apupando, precisamos dar apoio, mesmo quando não jogam bem, para que não percam a confiança e consigam ter atuações que possibilitem as vitórias tão necessárias neste momento — declarou em texto.

— É dever de todos os torcedores relevar erros e ter compreensão, dando respaldo aos atletas, pois somente eles, dentro de campo, podem tirar o Internacional desta situação — acrescentou.

O dirigente, que é consultado em temas importantes, faz parte do Conselho de Notáveis, com ex-presidentes da instituição, mas não está ligado ao dia a dia colorado. Inclusive, os principais apoiadores políticos ligados a Carvalho compõem movimentos de oposição a Alessandro Barcellos. A ação tenta colaborar para aliviar a pressão pública na equipe.

Confira o vídeo

de Fernando Carvalho: