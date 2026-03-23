Diretor técnico do Inter obtém efeito suspensivo parcial no STJD

Abel Braga no retorno ao Inter em novembro de 2025 Jeff Botega / Agência RBS

Ainda no final de 2025, Abel Braga chegou ao Inter com a missão de manter o clube na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O campeão do mundo foi contratado como treinador para as últimas duas rodadas da competição nacional, em situação delicadíssima na classificação.

Apesar do objetivo conquistado contra o Bragantino, dentro do Beira-Rio, o profissional foi denunciado por falas homofóbicas quando da apresentação oficial, no dia 30 de novembro do ano passado. Na ocasião, Abel criticou o uso de uniforme cor de rosa e que isso parecia "time de viado".

Já como diretor-técnico em 2026, foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e punido com cinco jogos de suspensão, além do pagamento da multa de R$ 20 mil, por conta da manifestação.

Neste final de semana, o relator do processo, o auditor Luiz Felipe Bulus concedeu efeito suspensivo parcial ao dirigente colorado, que ainda terá o julgamento do recurso no pleno do Tribunal, após o clube recorrer da decisão. A ação do relator permitiu que Abel Braga estivesse com o Inter na vitória sobre a Chapecoense, pelo Brasileirão.

Confira o despacho disponibilizado no site do STJD:

"O efeito suspensivo merece ser concedido, com supedâneo no artigo 147-B, inciso I e II, do CBJD c/c artigo 53, §4º, da Lei Pelé, porquanto é inconteste que o caso é de “quando a penalidade exceder de duas partidas consecutivas ou quinze dias e quando houver cominação de pena de multa.”

Entretanto, impende registrar que o §1º do mesmo artigo 147-B deixa claro que “o efeito suspensivo a que se refere o inciso I apenas suspende a eficácia da penalidade naquilo que exceder o número de partidas ou o prazo mencionados no inciso I”.

É inconteste, pois, que, nos termos do CBJD, a penalidade de suspensão aplicada deve ser cumprida nos 2 (dois) primeiros jogos, devendo ser suspensa a partir da 3ª (terceira) partida até o julgamento definitivo do recurso pelo Pleno deste STJD.