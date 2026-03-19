Destaque do Inter na vitória sobre o Santos vira ponto de atenção no clube

Argentino botou gelo na coxa direita após o duelo com o Santos. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Um dos destaques da vitória do Inter sobre o Santos, o argentino Villagra deixou o campo na reta final do jogo e, já no banco de reservas, iniciou tratamento com gelo na coxa direita. O atleta será reavaliado na reapresentação do elenco, nesta sexta-feira (20).

Apesar do cuidado imediato, não há confirmação de lesão. Ainda assim, caso seja detectado algum problema, Villagra pode ser preservado dos próximos treinos e até mesmo do duelo contra a Chapecoense.

A preocupação existe principalmente pelo fato de o jogador ainda estar em processo de melhora física desde que chegou ao Brasil após atuar no futebol russo. Mesmo assim, ele vem sendo bem avaliado internamente e vai ganhando espaço nos treinamentos.

Inclusive, o técnico Paulo Pezzolano pretende mantê-lo como titular no meio-campo contra a Chapecoense. No entanto, caso não tenha condições, Ronaldo e Thiago Maia aparecem como alternativas.