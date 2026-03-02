Derrota dura, mas no futebol tudo é possível”, destaca Alan Patrick sobre reverter o resultado do Gre-Nal

Capitão colorado foi desarmado em dois lances que originaram gols gremistas. Jeff Botega / Agencia RBS

Uma derrota dura que deixa tenso o clima para o segundo Gre-Nal da final do Gauchão, no Beira-Rio, no próximo final de semana. O Inter perdeu o clássico por 3 a 0, neste domingo (1º), e precisará vencer por pelo menos três gols de diferença se quiser levar a decisão para os pênaltis.

O Inter teve a infelicidade de jogar com um a menos por mais da metade do jogo. Aos 32 do primeiro tempo, Bernabei foi expulso por falta em Amuzu, que ia em disparada para o gol. O ganês, além de Enamorado e Victor Gabriel contra, marcaram os gols da vitória gremista.

Após a partida, Alan Patrick admitiu que o desempenho da equipe foi abaixo do esperado e que há pontos que precisam de atenção.

— Eu acho que temos que reconhecer que não foi a atuação, a partida que gostaríamos e como planejamos para hoje. O resultado não foi o que planejamos. E é claro que tem detalhes que temos que analisar, comportamentos, as tomadas de decisões, de fazer uma falta ou outra, enfim. De cabeça fria a gente vai fazer análise. Temos a semana para para ver o que fizemos e o que temos que melhorar para, na nossa casa, a gente voltar o nível de atuação que a gente vem apresentando. E é nisso que nós acreditamos. Acho que hoje foi um dia atípico.

O capitão colorado disse que acredita numa remobilização para buscar o resultado no jogo de volta:

— Acho que a nossa conversa interna já é pensando nisso. Hoje ainda fica difícil de absorver tudo. É uma derrota dura. Mas no futebol tudo é possível. Nós vamos estar na nossa casa, já mostramos a nossa força, o que podemos fazer e essa remobilização que nós vamos buscar nessa semana para no próximo domingo a gente ir em busca e reverter esse placar. E é claro que acreditamos que podemos tornar uma noite histórica e com desfecho muito feliz para nós.

Alan Patrick ainda comentou que jogadores gremistas teriam agido com "soberba" quando o placar estava favorável, mas que é preciso lidar com isso de "cabeça fria":

— A gente vê, percebe a atitude do adversário, os comportamentos. Beleza, acho que hoje conseguiram o placar com um a mais, e me pareceu, em alguns lances, um pouco de soberba da parte deles. E é claro que nós vamos mobilizar para a gente fazer o nosso melhor e ter a cabeça no lugar para que esses lances não tirem o nosso foco e não levem a gente para um caminho que daqui a pouco pode não ser favorável.

No próximo domingo (8), o Inter precisa vencer por quatro ou mais gols para ser campeão. Se devolver três gols de vantagem a decisão vai para os pênaltis. A partida de volta ocorre às 18h, no Beira Rio. O Grêmio será campeão até perdendo por dois gols.