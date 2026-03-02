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Gosto amargo
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Derrota dura, mas no futebol tudo é possível”, destaca Alan Patrick sobre reverter o resultado do Gre-Nal

Grêmio venceu por 3 a 0 na Arena e vai com larga vantagem para a decisão no Beira-Rio

Zero Hora

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