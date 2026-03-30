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D'Alessandro fala sobre ações sociais, Copa do Mundo e relação com o Inter: "Continuo indo ao Beira-Rio"

Ídolo colorado conversou com Zero Hora durante evento beneficente no Pão dos Pobres, promovido por seu Instituto, o Lance de Craque

Rafael Diverio

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