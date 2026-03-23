Craque na casamata e carrasco colorado em Gre-Nal: conheça o Athletic-MG, rival do Inter na Copa do Brasil

Ex-meia Alex é o técnico do Athletic-MG. Athletic / Divulgação

Na sua estreia na Copa do Brasil de 2026, o Inter encontrará um time da Série B nacional, rebaixado no seu Estadual, mas que chegou a esta quinta fase após eliminar o Sport, em Recife.

Além disso, há bastante a dizer sobre o Athletic-MG. A começar que foi adversário do Grêmio no ano passado, tendo sido eliminado nos pênaltis, em jogo único.

Em 2026, conta no elenco com um carrasco de Gre-Nal, um lateral que prometeu bem mais do que entregou no Beira-Rio, um ex-craque como técnico e uma interrogação no local da partida em Minas Gerais.

O Athletic ficou em penúltimo na campanha geral do Campeonato Mineiro e disputará a segunda divisão em 2027. Está na segundona nacional também.

A queda no Estadual fez o clube trocar o técnico. Quem assumiu a casamata foi Alex Souza, craque de Cruzeiro, Palmeiras e Fenerbahce, além de Seleção Brasileira. Foi a partir de sua chegada que o time reagiu e avançou na Copa do Brasil.

A equipe conta com o atacante Léo Chu, ex-Grêmio, autor de um gol nos acréscimos em um Gre-Nal que deu a vitória ao Grêmio. O lateral Zeca, medalha de ouro na Olimpíada de 2016, que teve uma passagem frustrante pelo Inter, também faz parte do grupo. O elenco tem ainda um nigeriano, o atacante Samuel Otusanya, e um português, também atacante, Ronaldo Tavares.

Na estreia na Série B, a equipe venceu a Ponte Preta por 2 a 1, na Arena Sicredi, em São João del Rei. Mas o jogo contra o Inter não poderá ser nesse estádio, que foi o mesmo onde eliminou o Ypiranga de Erechim, na terceira rodada (2 a 0, em jogo único). É que o regulamento da Copa do Brasil exige capacidade para pelo menos 10 mil pessoas. A tendência é de que o jogo ocorra no Independência, em Belo Horizonte.

Athletic x Inter começam a se enfrentar na semana de 22 de abril, em Minas Gerais. A volta, no Beira-Rio, ocorrerá entre 12 e 14 de maio.

Até aqui, o Athletic eliminou três clubes no torneio: Rio Branco-ES, nos pênaltis, Ypiranga (2 a 0) e Sport (3 a 1).