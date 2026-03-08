O Inter empatou em 1 a 1 com o Grêmio no Gre-Nal 451, realizado neste domingo (8), no Beira-Rio. Com o resultado, o Colorado não conseguiu reverter a vantagem do Tricolor, de três gols no jogo de ida, e ficou com o vice do Gauchão 2026.
Os gols da partida foram marcados por Alan Patrick, para o Inter, e por Gustavo Martins, que abriu o placar do jogo para o Grêmio.
Veja as notas dos jogadores do Inter
Rochet
Uma boa saída nos pés de Carlos Vinícius impediu o segundo gol do Grêmio. Sem culpa na bola que entrou. Nota 6
Bruno Gomes
Travou um duelo viril com Amuzu. Ficou mais preso para Allex avançar. Nota 6
Mercado
Anulou Carlos Vinícius, seu mérito. Mas sua missão é comandar uma defesa que não leve gol de time de Série A. Nota 6
Victor Gabriel
Partida de segurança, mas o jogo não era de pressão em si. Foi ao ataque para tentar jogar. Nota 6
Allex
Teve personalidade para assumir uma função que não é a sua logo no jogo mais importante do campeonato. Faz parte do aprendizado. Merece mais chances. Nota 6
Ronaldo
Levou um cartão aos três minutos. Enquanto esteve em campo, não teve tanto trabalho defensivo e precisou ajudar a armar. Era seu limite. Nota 5,5
Paulinho
Bastante correria e dedicação no meio-campo. Falta criatividade, mas talvez não seja característica mesmo. Nota 6,5
Vitinho
Alguns bons lances pela direita, mas sem a efetividade que o jogo pediu. Nota 5,5
Alan Patrick
Sofreu um pênalti, marcado no campo e retirado no vídeo. No assinalado em cima de Borré, converteu com categoria. Nota 7
Carbonero
Foi o escape do time pela esquerda. Deu bons dribles. Mas perdeu a bola que poderia ter aberto a decisão. Nota 6,5
Borré
Encrencou com a defesa adversária e levou um pênalti. Teve uma boa chance. Nota 6,5
Bruno Tabata
Entrou pela direita, deslocado. No desespero, pouco fez. Nota 5
Alerrandro
Ocupou espaço na área, disputou. Mas não teve chances. Nota 5,5
Juninho
Entrou de atacante. Logo ele, que nunca fez um gol. Nota 5
Alan Rodriguez
Foi lateral esquerdo improvisado nos minutos finais. Nota 5
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