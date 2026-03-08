Veja as notas dos jogadores do Inter na partida. Arte GZH

O Inter empatou em 1 a 1 com o Grêmio no Gre-Nal 451, realizado neste domingo (8), no Beira-Rio. Com o resultado, o Colorado não conseguiu reverter a vantagem do Tricolor, de três gols no jogo de ida, e ficou com o vice do Gauchão 2026.

Os gols da partida foram marcados por Alan Patrick, para o Inter, e por Gustavo Martins, que abriu o placar do jogo para o Grêmio.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Rochet

Uma boa saída nos pés de Carlos Vinícius impediu o segundo gol do Grêmio. Sem culpa na bola que entrou. Nota 6

Bruno Gomes

Travou um duelo viril com Amuzu. Ficou mais preso para Allex avançar. Nota 6

Mercado

Anulou Carlos Vinícius, seu mérito. Mas sua missão é comandar uma defesa que não leve gol de time de Série A. Nota 6

Victor Gabriel

Partida de segurança, mas o jogo não era de pressão em si. Foi ao ataque para tentar jogar. Nota 6

Allex

Teve personalidade para assumir uma função que não é a sua logo no jogo mais importante do campeonato. Faz parte do aprendizado. Merece mais chances. Nota 6

Ronaldo

Levou um cartão aos três minutos. Enquanto esteve em campo, não teve tanto trabalho defensivo e precisou ajudar a armar. Era seu limite. Nota 5,5

Paulinho

Bastante correria e dedicação no meio-campo. Falta criatividade, mas talvez não seja característica mesmo. Nota 6,5

Vitinho

Alguns bons lances pela direita, mas sem a efetividade que o jogo pediu. Nota 5,5

Alan Patrick

Sofreu um pênalti, marcado no campo e retirado no vídeo. No assinalado em cima de Borré, converteu com categoria. Nota 7

Carbonero

Foi o escape do time pela esquerda. Deu bons dribles. Mas perdeu a bola que poderia ter aberto a decisão. Nota 6,5

Borré

Encrencou com a defesa adversária e levou um pênalti. Teve uma boa chance. Nota 6,5

Bruno Tabata

Entrou pela direita, deslocado. No desespero, pouco fez. Nota 5

Alerrandro

Ocupou espaço na área, disputou. Mas não teve chances. Nota 5,5

Juninho

Entrou de atacante. Logo ele, que nunca fez um gol. Nota 5

Alan Rodriguez

Foi lateral esquerdo improvisado nos minutos finais. Nota 5