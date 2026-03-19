Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na vitória sobre o Santos

Veja as notas dos jogadores do Inter na partida. Arte GZH

O Inter venceu pela primeira vez neste Brasileirão. Após bater o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro, o Colorado chegou a cinco pontos na tabela e poderá deixar o Z-4 na próxima rodada.

Os gols colorados foram marcados por Zé Ivaldo, contra, e por Carbonero, enquanto Neymar fez para o time paulista. O Colorado volta a campo no domingo (22), às 18h30min, para encarar a Chapecoense no Beira-Rio.

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Veja as notas dos jogadores do Inter

Rochet

Importante para esfriar o jogo nos poucos minutos em que o Santos esteve bem. Nota 5,5

Bruno Gomes

Um dos melhores em campo. Se impôs fisicamente, jogou na defesa e, no meio, criou ações ofensivas. Nota 7

Felix Torres

Seu melhor jogo pelo Inter. Jogou sério, não inventou e, na simplificação, anulou Gabigol. Nota 6,5

Victor Gabriel

Seguro também. Optou sempre pelo pouco risco. Nota 6,5

Matheus Bahia

Foi bem mais marcador. Nessa parte foi bem. O resto precisa crescer. Nota 6

Villagra

Desempenho para ganhar lugar de titular. Ocupou espaço, desarmou, vigiou Neymar. Só saiu quando cansou mesmo. Nota 7,5

Bruno Henrique

Não tem a intensidade de antes. A inteligência está intacta, talvez só por isso consiga jogar. Nota 6

Alan Rodriguez

Mais uma partida insuficiente. Até fisicamente parece ser abaixo do nível exigido na Série A. Nota 5

Vitinho

Fez um pênalti bobo e aí está sua falha. Mas teve uma dedicação comovente na lateral e no ataque. Nota 6

Borré

Claramente está sem confiança. Jogadas que pode fazer melhor são burocráticas. Perdeu uma chance clara. E não se omitiu. Nota 5,5

Alerrandro

Só teve uma chance, e perdeu. Se a bola chegou pouco para finalizar, e é verdade, precisa compensar criando espaço, tabelando. Isso quase não foi feito. Nota 5

Aguirre

Renovou o fôlego na lateral. Bom chute da entrada da área. Nota 6,5

Thiago Maia

Reapareceu depois de tanto tempo. Sem ritmo, ocupou espaço em frente à área. Nota 6

Ronaldo

Ajudou a fechar espaços no meio-campo. Nota 6

Bruno Tabata

Alguns passes, aplicação tática. Só. Nota 6

Carbonero

Decisivo. Entrou nos minutos finais e fez o gol da vitória. Nota 7

Santos

Tudo gira em torno de Neymar. E ele não consegue fazer o que sabe. Está muito, muito longe da forma aceitável para a elite.