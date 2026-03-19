Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na vitória sobre o Santos

O Inter venceu pela primeira vez neste Brasileirão. Após bater o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro, o Colorado chegou a cinco pontos na tabela e poderá deixar o Z-4 na próxima rodada.
Os gols colorados foram marcados por Zé Ivaldo, contra, e por Carbonero, enquanto Neymar fez para o time paulista. O Colorado volta a campo no domingo (22), às 18h30min, para encarar a Chapecoense no Beira-Rio.
Veja as notas dos jogadores do Inter
Rochet
Importante para esfriar o jogo nos poucos minutos em que o Santos esteve bem. Nota 5,5
Bruno Gomes
Um dos melhores em campo. Se impôs fisicamente, jogou na defesa e, no meio, criou ações ofensivas. Nota 7
Felix Torres
Seu melhor jogo pelo Inter. Jogou sério, não inventou e, na simplificação, anulou Gabigol. Nota 6,5
Victor Gabriel
Seguro também. Optou sempre pelo pouco risco. Nota 6,5
Matheus Bahia
Foi bem mais marcador. Nessa parte foi bem. O resto precisa crescer. Nota 6
Villagra
Desempenho para ganhar lugar de titular. Ocupou espaço, desarmou, vigiou Neymar. Só saiu quando cansou mesmo. Nota 7,5
Bruno Henrique
Não tem a intensidade de antes. A inteligência está intacta, talvez só por isso consiga jogar. Nota 6
Alan Rodriguez
Mais uma partida insuficiente. Até fisicamente parece ser abaixo do nível exigido na Série A. Nota 5
Vitinho
Fez um pênalti bobo e aí está sua falha. Mas teve uma dedicação comovente na lateral e no ataque. Nota 6
Borré
Claramente está sem confiança. Jogadas que pode fazer melhor são burocráticas. Perdeu uma chance clara. E não se omitiu. Nota 5,5
Alerrandro
Só teve uma chance, e perdeu. Se a bola chegou pouco para finalizar, e é verdade, precisa compensar criando espaço, tabelando. Isso quase não foi feito. Nota 5
Aguirre
Renovou o fôlego na lateral. Bom chute da entrada da área. Nota 6,5
Thiago Maia
Reapareceu depois de tanto tempo. Sem ritmo, ocupou espaço em frente à área. Nota 6
Ronaldo
Ajudou a fechar espaços no meio-campo. Nota 6
Bruno Tabata
Alguns passes, aplicação tática. Só. Nota 6
Carbonero
Decisivo. Entrou nos minutos finais e fez o gol da vitória. Nota 7
Santos
Tudo gira em torno de Neymar. E ele não consegue fazer o que sabe. Está muito, muito longe da forma aceitável para a elite.
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