O Inter viu o seu maior rival abrir boa vantagem para conquistar o Gauchão 2026. Após um bom início de primeiro tempo no Gre-Nal 450, o Colorado sofreu dois gols após a expulsão de lateral, e perdeu a partida de ida da decisão por 3 a 0.
Os gols do jogo, disputado na noite deste domingo (1º), na Arena, foram marcados por Enamorado, aos 38 minutos, Amuzu, aos 45 e Victor Gabriel (contra), aos 21 minutos do segundo tempo.
Veja as notas dos jogadores do Inter
Rochet
Nenhuma participação nos gols do Grêmio. Fez cera para tentar evitar uma goleada histórica. 5
Bruno Gomes
Sua pior partida pelo Inter. Não se encontrou no jogo. Para piorar, uma cobrança de falta virou contragolpe e cartão vermelho de Bernabei. Nem voltou para o segundo tempo. 4
Mercado
Não conseguiu segurar os atacantes adversários. E ainda ficou sem parceria. 4
Felix Torres
Atropelado por Carlos Vinícius, Amuzu e quem mais apareceu. 3,5
Bernabei
Não fazia mau jogo. Mas precisou fazer uma falta para impedir o gol do Grêmio e foi expulso aos 33 minutos. Uma decisão questionável que comprometeu o time. 2,5
Ronaldo
Ficou abaixo do que a partida pediu. Não conseguiu combater o meio-campo adverdsário. Saiu no intervalo. 4,5
Paulinho
Ocupou sozinho o meio-campo, especialmente no segundo tempo. Menos pior que os demais. 5
Vitinho
Ficou tempo demais improvisado como lateral sem proteção. Exposto, comprometeu. 4,5
Alan Patrick
Irreconhecível, comprometedor. Dois desarmes sofridos viraram dois gols do Grêmio. Nenhuma produção ofensiva. 3,5
Carbonero
Deu bons dribles. Mas faltou caprichar nos acabamentos, tanto de chute quanto de assistência. 4
Borré
Só brigou. Especialmente com os zagueiros e com o árbitro. 4
Aguirre
Na lateral esquerda, sofreu ainda mais do que o normal. 4,5
Victor Gabriel
Afoito, fez um gol contra, o terceiro do Grêmio. 4
Alan Rodriguez
Tentou fechar mais os espaços do que Carbonero vinha fazendo. 4,5
Alerrandro
Segurou um pouco mais a bola. 4,5
Bruno Tabata
Entrou no final. Sem nota.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲