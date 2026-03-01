Veja as notas dos jogadores do Inter na partida. Arte GZH

O Inter viu o seu maior rival abrir boa vantagem para conquistar o Gauchão 2026. Após um bom início de primeiro tempo no Gre-Nal 450, o Colorado sofreu dois gols após a expulsão de lateral, e perdeu a partida de ida da decisão por 3 a 0.

Os gols do jogo, disputado na noite deste domingo (1º), na Arena, foram marcados por Enamorado, aos 38 minutos, Amuzu, aos 45 e Victor Gabriel (contra), aos 21 minutos do segundo tempo.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Rochet

Nenhuma participação nos gols do Grêmio. Fez cera para tentar evitar uma goleada histórica. 5

Bruno Gomes

Sua pior partida pelo Inter. Não se encontrou no jogo. Para piorar, uma cobrança de falta virou contragolpe e cartão vermelho de Bernabei. Nem voltou para o segundo tempo. 4

Mercado

Não conseguiu segurar os atacantes adversários. E ainda ficou sem parceria. 4

Felix Torres

Atropelado por Carlos Vinícius, Amuzu e quem mais apareceu. 3,5

Bernabei

Não fazia mau jogo. Mas precisou fazer uma falta para impedir o gol do Grêmio e foi expulso aos 33 minutos. Uma decisão questionável que comprometeu o time. 2,5

Ronaldo

Ficou abaixo do que a partida pediu. Não conseguiu combater o meio-campo adverdsário. Saiu no intervalo. 4,5

Paulinho

Ocupou sozinho o meio-campo, especialmente no segundo tempo. Menos pior que os demais. 5

Vitinho

Ficou tempo demais improvisado como lateral sem proteção. Exposto, comprometeu. 4,5

Alan Patrick

Irreconhecível, comprometedor. Dois desarmes sofridos viraram dois gols do Grêmio. Nenhuma produção ofensiva. 3,5

Carbonero

Deu bons dribles. Mas faltou caprichar nos acabamentos, tanto de chute quanto de assistência. 4

Borré

Só brigou. Especialmente com os zagueiros e com o árbitro. 4

Aguirre

Na lateral esquerda, sofreu ainda mais do que o normal. 4,5

Victor Gabriel

Afoito, fez um gol contra, o terceiro do Grêmio. 4

Alan Rodriguez

Tentou fechar mais os espaços do que Carbonero vinha fazendo. 4,5

Alerrandro

Segurou um pouco mais a bola. 4,5

Bruno Tabata

Entrou no final. Sem nota.