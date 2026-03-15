Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na derrota para o Bahia

O Inter perdeu por 1 a 0 para o Bahia, neste domingo (15), no Beira-Rio, e vive má fase no Brasileirão. O Colorado ainda não venceu na competição e segue na zona de rebaixamento.
O time colorado foi derrotado com gol ainda no primeiro tempo, marcado por Willian José. Veja as notas dos jogadores do Inter na partida.
Veja as notas dos jogadores do Inter
Rochet
Não teve culpa no gol e evitou o segundo ao defender a bola em cima da linha. Nota 6
Aguirre
Errou passes simples e deixou a desejar na construção. Levou um amarelo bobo no fim do primeiro tempo e saiu no intervalo. Nota 5
Mercado
Mais seguro do que Victor Gabriel, mas ainda abaixo das suas melhores atuações. No ataque, fez gol anulado pela arbitragem. Nota 5,5
Victor Gabriel
Teve dificuldades na marcação e com a bola no pé. Faltou comunicação com Matheus Bahia quando Erick fez fila na defesa colorada. Nota 4
Matheus Bahia
Teve um começo promissor, inclusive em lances de ataque com Bernabei. Mesmo assim, poderia ter desarmado Erick no lance do gol baiano. Nota 5,5
Ronaldo
Faltou combate no meio de campo. O gol começou no seu lado. Nota 4,5
Paulinho
Foi um dos primeiros que poderiam desarmar Erick no lance do gol. Levou terceiro amarelo e está suspenso para o próximo jogo. Nota 5,5
Carbonero
Não faltou espaço para ele correr. Mas esteve mais confortável no segundo tempo, quando jogou no lado esquerdo. Nota 6
Alan Patrick
Criou duas chances no primeiro tempo, mas esteve apagado na etapa final. Se espera mais do camisa 10 da equipe. Nota 5
Bernabei
Incansável no primeiro tempo, quando criou as principais chances do time. Perdeu força ofensiva no segundo tempo quando foi deslocado para a lateral. Nota 6,5
Borré
Até apareceu em campo, mas teve atuação ruim. Não definiu bem a jogada quando teve as chances e desperdiçou ataques promissores quando saiu da área para buscar jogo. Nota 4
Bruno Gomes
Melhor do que Aguirre na construção. Ainda foi importante para evitar um gol do Bahia ao desviar de carrinho para Rochet. Nota 5,5
Bruno Henrique
Foi alternativa nas cobranças de bola parada no segundo tempo. Nota 5,5
Vitinho
Entrou com vontade e deu intensidade ao lado direito de ataque. Se não fosse Ronaldo, teria empatado o jogo. Nota 6
Alerrandro
Perdeu duas chances que um centroavante não pode perder. Nota 4
Alan Rodríguez
Entrou no fim. Sem nota
Bahia
O time baiano segue sem perder no Brasileirão e conquistou três pontos importantes no Beira-Rio. O volante Erick fez linda jogada no lance do gol, algo que até atacantes têm dificuldades para fazer. Foi destaque dos visitantes.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲