Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na derrota para o Atlético-MG

Veja as notas dos jogadores do Inter na partida. Arte GZH

O gol da partida foi marcado por Cuello. O Colorado volta a campo no próximo domingo (15), para encarar o Bahia, no Beira-Rio, às 16h.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Rochet

Segue a sina. Um chute, um gol. Ainda que, desta vez, a bola tenha sido bem no canto mesmo. Nota 5

Aguirre

Mais avançado no primeiro tempo, não teve destaque. No segundo, de lateral base, foi melhor. Nota 5,5

Felix Torres

Dominou Casierra, controlou Hulk. Foi sua partida mais segura. Nota 6

Victor Gabriel

Tentou o combate no gol do Atlético-MG. Depois disso, cobriu bem as investidas de Bernabei. Nota 6

Bernabei

É um dos melhores atacantes do time. E um dos laterais que menos sabe defender na história do Inter. Nota 4,5

Bruno Gomes

Em um misto de volante e terceiro zagueiro, teve a atuação de sempre, com força e dedicação. Saiu no intervalo para deixar o time mais ofensivo. Nota 5,5

Paulinho

Bastante volume no meio-campo. Em jogos assim, pode tentar ser mais ofensivo. Nota 5,5

Alan Rodriguez

Aquele futebolzinho tico-tico, toquezinho, em tudo que é lugar do campo sem grande produção. Para piorar, perdeu chance inacreditável, sozinho na área. Nota 4

Alan Patrick

Com menos intensidade do que em jogos anteriores, conseguiu criar uma chance clara. Nota 5,5

Carbonero

Duas boas oportunidades, apesar de ficar um pouco apagado no primeiro tempo. Nota 6

Alerrandro

Ficou encostado demais entre os zagueiros. Enquanto esteve em campo, o Inter criou menos. Nota 5

Bruno Tabata

Entrou pela direita e criou algumas jogadas. Nota 5,5

Borré

Melhorou na comparação com Alerrandro. Teve uma chance em uma cabeçada. Nota 6

Kayky

A última bola do jogo caiu em seu pé e novamente o chute não foi com o capricho necessário. Nota 5,5

Bruno Henrique

Entrou no final. Sem nota

Vitinho

Entrou no final. Sem nota

Atlético-MG

Fez o gol com um minuto de jogo. E passou quase todos os outros 89 atrás da linha da bola, correndo e tentando marcar. Saiu com a vitória graças a uma atuação exuberante do goleiro Everson.