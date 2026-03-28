Cotação ZH: as notas das jogadoras do Inter na derrota no Gre-Nal pelo Brasileirão Feminino

As Gurias Coloradas foram derrotadas pelas Mosqueteiras do Grêmio por 2 a 1 na tarde deste sábado (28), pelo Brasileirão Feminino, no Sesc Campestre, em Porto Alegre.
O gol colorado foi marcado por Darlene, enquanto Camila Pini e Brenda Woch anotaram para as tricolores.
Com o resultado, a equipe de Maurício Salgado estacionou nos sete pontos e ocupa a 11ª posição na tabela, ainda fora da zona de classificação para a próxima fase. Por outro lado, as Gurias Gremistas subiram e se afastaram da zona de rebaixamento. Com a vitória, subiram para a 14ª colocação, com quatro.
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Confira como foi o desempenho das jogadoras coloradas
Gabi Barbieri
Não teve culpa nos gols e ainda evitou o terceiro do Grêmio. Nota 6,5
Paulinha
Fez uma partida consistente, apesar de ter perdido um gol debaixo do travessão. Nota 6
Débora
Foi amarelada muito cedo e isso tirou sua combatividade. Errou no segundo gol do Grêmio. Nota 5
Sorriso
Não comprometeu nos gols. Nota 5,5
Soll
Improvisada na lateral, teve muita dificuldade de defender e atacar. Nota 4,5
Jordana
Até conseguiu controlar o meio de campo, mas faltou mais chegada à frente. Nota 5,5
Lelê
Como capitã do time, precisava de mais presença até mesmo para reclamar com a árbitra Andressa Hartmann. Nota 5
Pati Llanos
Foi pouco criativa e teve dificuldades para articular os ataques colorados. Nota 5,5
Darlene
Um oásis no meio de um deserto no ataque do Inter. Marcou um belo gol de falta. Nota 7
Sole Jaimes
Centroavante de pouca mobilidade e não conseguiu explorar sua principal virtude: o jogo aéreo. Nota 4,5
Valéria
Até construiu chances pelo lado direito, mas foi pouco efetiva. Nota 5,5
Joana
Pouco tocou na bola. Precisava ser mais objetiva. Nota 5,5
Aninha
Nas poucas oportunidades que teve, levou perigo ao gol das Mosqueteiras. Nota 6
Mayara Vaz
Poucos minutos em campo. Sem nota
Caty
Entrou para aumentar a produtividade ofensiva do Inter. Não conseguiu. Nota 5
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