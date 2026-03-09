Cotação torcedora: as notas da colorada Kelly Matos para o Inter no Gre-Nal 451

Um Gre-Nal no Dia da Mulher e que vale título gaúcho merece conteúdos especiais. Por isso GZH convidou duas torcedoras fanáticas para dar notas para os jogadores no clássico 451, disputado neste domingo, no Beira-Rio.
Para analisar o desempenho no lado vermelho, a colunista de GZH e comunicadora da Rádio Gaúcha Kelly Matos foi convocada. O único pedido: deixar o coração falar, sem preocupação com as partes táticas ou técnicas. Confira a avaliação da Kelly (inclui uma declaração no final).
As notas dadas pela Kelly
Rochet
A colorada não tem um dia de paz. Mas OK, não foi culpa dele. Nota 5
Bruno Gomes
Podia ter afastado naquele lance do gol. Dureza. Nota 5
Mercado
No meio da desgraça, te defendo porque teve a bola na trave. Nota 5
Victor Gabriel
Podia ter acompanhado o jogador do coirmão no lance do gol. Dureza também. Nota 4
Allex
Jogou improvisado, também não dava pra exigir milagre. Tenho esperança em ti!!! Nota 6
Ronaldo
Dia difícil, Ronaldo. Nota 4
Paulinho
Pelo menos correu. Nota 5
Vitinho
Não deu. Nota 4
Alan Patrick
Autor do gol, no meio da desgraça. E sofreu um pênalti vergonhosamente anulado!!!!!!!!!! P@$$@*^%#!!! Nota 7
Carbonero
Eu gosto de ti, tchê, mas perdeste a chance de aproveitar que tinha um atacante improvisado na lateral. Nota 5
Borré
Sofreu o pênalti e apareceu bem pra finalizar a jogada, mas podia ter feito aquele golzinho no primeiro tempo, né? 😑 Nota 7
Alerrandro
Não agregou. Nota 5
Tabata
Estranha essa substituição, não fez nada. Nota 5
Alan Rodriguez
Entrou no final. Nota 5
Juninho
Entrou de atacante, o que já mostra que o ano vai ser puxado. Nota 4
Enfim... EU SOFRO, MAS EU TE AMO INTER!!!