Cotação torcedora: as notas da colorada Kelly Matos para o Inter no Gre-Nal 451

Kelly Matos é fanática pelo Colorado. Reprodução / Reprodução

Um Gre-Nal no Dia da Mulher e que vale título gaúcho merece conteúdos especiais. Por isso GZH convidou duas torcedoras fanáticas para dar notas para os jogadores no clássico 451, disputado neste domingo, no Beira-Rio.

Para analisar o desempenho no lado vermelho, a colunista de GZH e comunicadora da Rádio Gaúcha Kelly Matos foi convocada. O único pedido: deixar o coração falar, sem preocupação com as partes táticas ou técnicas. Confira a avaliação da Kelly (inclui uma declaração no final).

As notas dadas pela Kelly

Rochet

A colorada não tem um dia de paz. Mas OK, não foi culpa dele. Nota 5

Bruno Gomes

Podia ter afastado naquele lance do gol. Dureza. Nota 5

Mercado

No meio da desgraça, te defendo porque teve a bola na trave. Nota 5

Victor Gabriel

Podia ter acompanhado o jogador do coirmão no lance do gol. Dureza também. Nota 4

Allex

Jogou improvisado, também não dava pra exigir milagre. Tenho esperança em ti!!! Nota 6

Ronaldo

Dia difícil, Ronaldo. Nota 4

Paulinho

Pelo menos correu. Nota 5

Vitinho

Não deu. Nota 4

Alan Patrick

Autor do gol, no meio da desgraça. E sofreu um pênalti vergonhosamente anulado!!!!!!!!!! P@$$@*^%#!!! Nota 7

Carbonero

Eu gosto de ti, tchê, mas perdeste a chance de aproveitar que tinha um atacante improvisado na lateral. Nota 5

Borré

Sofreu o pênalti e apareceu bem pra finalizar a jogada, mas podia ter feito aquele golzinho no primeiro tempo, né? 😑 Nota 7

Alerrandro

Não agregou. Nota 5

Tabata

Estranha essa substituição, não fez nada. Nota 5

Alan Rodriguez

Entrou no final. Nota 5

Juninho

Entrou de atacante, o que já mostra que o ano vai ser puxado. Nota 4