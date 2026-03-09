Inter

Gre-Nal no 8/3
Notícia

Cotação torcedora: as notas da colorada Kelly Matos para o Inter no Gre-Nal 451

Colorado ficou no 1 a 1 e não conseguiu impedir a festa gremista no Beira-Rio

Zero Hora

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