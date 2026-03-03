Coritiba anuncia a contratação de ex-goleiro do Inter 

Ao todo, Keiller disputou 46 partidas pelo Colorado. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Coritiba anunciou na tarde desta terça-feira (3) a contratação de Keiller, que pertencia ao Inter. Conforme Zero Hora já havia antecipado, o goleiro de 29 anos foi liberado sem custos pela direção colorada.

Os paranaenses realizaram a negociação por conta da lesão do titular Pedro Morisco, que deve ficar afastado dos gramados por cerca de três meses. Ele deverá disputar a posição com os experientes Pedro Rangel e Gabriel Leite.

Passagem pelo Inter

Cria da base colorada, o gaúcho de Eldorado do Sul estreou pelos profissionais em 2017. Ele acumulou empréstimos nos últimos anos para Vasco e Ceará. Em 2020, também foi emprestado para a Chapecoense.

Ao todo, Keiller disputou 46 partidas pelo Inter. Foi titular entre a reta final de 2022 e o início de 2023, até a chegada de Rochet.