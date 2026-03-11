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Contra o Atlético-MG, Inter busca reencontrar solidez na defesa e força ofensiva para se recuperar no Brasileirão

Colorado fez apenas três gols em quatro jogos. Vitinho, que confirmou sua permanência no clube, ainda não marcou na competição

Rafael Diverio

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