Contra o Atlético-MG, Inter busca reencontrar solidez na defesa e força ofensiva para se recuperar no Brasileirão

Vitinho fez acordo para permanência no Beira-Rio até 2030 Ricardo Duarte / Inter

A partir de agora, o Inter tem uma missão bem clara. Dar uma resposta no Brasileirão, de preferência imediata, é a prioridade de Paulo Pezzolano e seus comandados. No dinâmico futebol brasileiro, isso significa ganhar do Atlético-MG, ou ao menos pontuar, três dias depois da frustração pelo vice-campeonato gaúcho.

A partida é às 19h desta quarta-feira (11), na Arena do Galo, pela quinta rodada da competição. Em campo, o momento é de reação o que envolve melhorar nos aspectos defensivos e também ofensivos.

Se é verdade que a zaga colorada vazou em todas as partidas contra equipes da Série A, e a maior parte desses erros resultou em perda de pontos, é igualmente verdade que o ataque, no Brasileirão, tem contribuído pouco. Foram três gols nos quatro jogos disputados até agora. O número tem sido insuficiente para obter vitórias.

O setor tem um gol com Borré (contra o Flamengo) e um com Alan Patrick (contra o Remo). O outro foi marcado por Ronaldo, diante do Palmeiras. Apesar disso, não é uma faixa do campo que a direção esteja focada na busca por reforços. A defesa segue sendo a prioridade. Por enquanto a única novidade foi a contratação em definitivo de Vitinho.

Titular da ponta direita, o atacante que chegou ao Inter no ano passado, em empréstimo repassado do Bragantino, foi adquirido em definitivo do Dinamo de Kiev, da Ucrânia. Ele é um dos beneficiados da guerra e pôde se transferir sem custos. Agora, fez um pré-contrato para assinar no meio do ano um novo vínculo até junho de 2030.

Neste tempo de Beira-Rio, foram 60 jogos, 14 gols e duas assistências. O começo sob desconfiança deu lugar a um titular que se mostra multifunção. Com Pezzolano, chegou a ser lateral-direito.

Vitinho deve ser titular contra o Atlético-MG nesta quarta. A tendência é pela repetição de 10 dos jogadores que começaram o Gre-Nal. A única mudança deve ser o retorno de Bernabei à lateral esquerda, com Allex indo para o banco e aguardando oportunidade em sua função, a de meia-atacante.

No Galo, o ambiente também é de pressão. O técnico Eduardo Domínguez recém começou seu trabalho, substituindo Jorge Sampaoli, mas já sente os efeitos do vice-campeonato mineiro para o rival Cruzeiro. A pancadaria generalizada no final do jogo também deixou marcas.

— Eduardo Domínguez está começando, pode fazer algumas trocas na equipe. E vai ter os desfalques de Cissé e Maycon, lesionados, e de Natanael, que cumpre suspensão pela expulsão contra o Grêmio — aponta Vinícius Silveira, repórter da Rádio 98 de Belo Horizonte.

Dois times grandes e pressionados fazem um jogo duríssimo. E recém é a quinta rodada.

Vitinho em 2026

11 jogos

8 titular

664 minutos

3 gols

1 assistência

2 grandes chances criadas

17 finalizações

16 desarmes