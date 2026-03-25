Inter

Para ficar de olho
Notícia

Confira quando e onde jogam os atletas do Inter convocados por suas seleções nesta data Fifa

Uruguaio Rochet, equatoriano Félix Torres e os colombianos Borré e Carbonero são os selecionáveis do Colorado 

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS