Confira quando e onde jogam os atletas do Inter convocados por suas seleções nesta data Fifa

Carbonero e Borré buscam se credenciar à Copa pela Colômbia. Duda Fortes / Agencia RBS

Com a pausa para a data Fifa, o Inter ganha pouco mais de uma semana para ajustes antes de voltar ao Brasileirão. No entanto, quatro jogadores foram convocados por suas seleções e serão desfalques no período.

Os selecionáveis foram o uruguaio Rochet, o equatoriano Félix Torres e a dupla colombiana Carbonero e Borré. Todos irão disputar os amistosos internacionais e devem se credenciar à Copa do Mundo. Além disso, especialmente o goleiro e o zagueiro são dúvidas para o Colorado contra o São Paulo, em 1º de abril, um dia após o encerramento da data Fifa.

Quando e onde joga Rochet?

Titular absoluto do Uruguai, Rochet estará à disposição para dois amistosos na Europa. Comandada por Bielsa, a Celeste enfrenta a Inglaterra, em Londres, na sexta (27), e a Argélia, em Turim, na terça (31). O goleiro deve jogar as duas partidas.

Jogos do Uruguai nesta data Fifa

Inglaterra – sexta (27), às 16h45min, em Londres

– sexta (27), às 16h45min, em Londres Argélia – terça (31), às 15h30min, em Turim

Quando e onde joga Félix Torres?

Convocado com frequência pelo Equador, Félix Torres também terá compromissos no continente europeu. A seleção equatoriana encara o Marrocos, em Madrid, na sexta (27), e a Holanda, em Eindhoven, na terça (31). O defensor disputa posição, mas deve ganhar minutos em campo.

Jogos do Equador nesta data Fifa

Marrocos – sexta (27), às 17h15min, em Madrid

– sexta (27), às 17h15min, em Madrid Holanda – terça (31), às 15h45min, em Eindhoven

Quando e onde jogam Carbonero e Borré?

A dupla ofensiva do Inter foi chamada pela Colômbia para amistosos nos Estados Unidos. A equipe enfrenta os mesmos adversários do Brasil: a Croácia, em Orlando, na quinta (26), e a França, no domingo (29), também em solo norte-americano.

Com opções mais badaladas entre os titulares, Borré e Carbonero buscam espaço. Como entram em campo com frequência, mesmo saindo do banco, eles devem somar minutos importantes pela seleção.

Jogos da Colômbia nesta data Fifa