Confira quando e onde jogam, nesta semana, os atletas do Inter convocados por suas seleções

Com a pausa para a data Fifa, o Inter ganha pouco mais de uma semana para ajustes antes de voltar ao Brasileirão. No entanto, quatro jogadores foram convocados por suas seleções e serão desfalques para Paulo Pezzolano na maior parte do período de treinos.
Os convocados foram o uruguaio Rochet, o equatoriano Félix Torres e a dupla colombiana Carbonero e Borré. Como a Colômbia fez seu último jogo neste domingo (29), quando perdeu para a França, os dois atacantes não devem ser problema para Pezzolano para o jogo contra o São Paulo. Já o goleiro e o zagueiro devem ser desfalques no confronto com os paulistas, marcado para quarta-feira, no Beira-Rio.
Quando e onde joga Rochet?
O Uruguai empatou com a Inglaterra, na sexta-feira, em jogo no qual o veterano Muslera foi titular. Rochet tem a expectativa de voltar ao gol celeste diante da Argélia, em Turim, na terça (31).
Jogos do Uruguai nesta semana
- Argélia – terça (31), às 15h30min, em Turim
Quando e onde joga Félix Torres?
Félix Torres não entrou no empate do Equador com Marrocos, na sexta-feira. A seleção sul-americana retorna a campo para encarar a Holanda, em Eindhoven, na terça (31).
Jogos do Equador nesta semana
- Holanda – terça (31), às 15h45min, em Eindhoven
