Confira quando Carbonero e Borré retornam a Porto Alegre

Borré e Carbonero não atuaram pela Colômbia. Duda Fortes / Agencia RBS

O técnico Paulo Pezzolano terá os atacantes Carbonero e Borré à disposição contra o São Paulo, nesta quarta-feira (1º), no Beira-Rio. Os dois desembarcam na noite desta segunda-feira (30) em Porto Alegre.

Carbonero e Borré foram convocados para defender a Colômbia nos amistosos diante de Croácia e França. Nas derrotas por 2 a 1 e 3 a 1, respectivamente, os dois atacantes do Inter permaneceram no banco de reservas.

Os atletas já iniciaram o deslocamento dos Estados Unidos, onde ocorreram os amistosos desta data Fifa, rumo a Porto Alegre. Eles são aguardados na noite desta segunda-feira na capital gaúcha.

Com isso, Carbonero e Borré devem participar da atividade marcada para a manhã desta terça-feira (31), no CT Parque Gigante. Este será o último treinamento comandado por Paulo Pezzolano antes da partida contra o São Paulo, na quarta-feira, no Beira-Rio.

Por conta do tempo e da distância, Félix Torres e Rochet, que atuam por suas seleções na Itália e na Holanda nesta terça-feira, não devem chegar a tempo para a partida contra os paulistas.