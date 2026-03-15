Confira o retrospecto do Inter contra o técnico Rogério Ceni

Em busca da primeira vitória no Brasileirão 2026, o Inter receberá o Bahia no Beira-Rio, a partir das 16h deste domingo (15). Do outro lado do campo, estará um antigo rival colorado à frente do banco de reservas adversário.
Desde os tempos de goleiro, Ceni se notabilizou por confrontos históricos, que contam com final de Libertadores e disputa pelo título brasileiro. Mas, como treinador, foram outros 14 confrontos, com cinco derrotas coloradas, cinco empates e quatro vitórias gaúchas.
Cruzeiro
- Inter 3x0 Cruzeiro (Copa do Brasil 2019)
O primeiro confronto se deu pela semifinal da Copa do Brasil de 2019. O Inter de Odair Hellmann havia vencido o Cruzeiro no Mineirão, causando a demissão de Mano Menezes. Na volta, em Porto Alegre, nova vitória por 3 a 0 sobre um time já comandado por Ceni.
Fortaleza
- Inter 2x2 Fortaleza (Brasileirão 2019)
- Fortaleza 1x0 Inter (Brasileirão 2020)
À frente do Fortaleza, Ceni cruzou o caminho colorado em dois Brasileirões. Em 2019, o Inter de Zé Ricardo empatou em 2 a 2 no Beira-Rio, com direito a defesa de pênalti do goleiro Marcelo Lomba nos minutos finais.
No ano seguinte, o time de Eduardo Coudet foi derrotado por 1 a 0 no Castelão, custando a liderança do campeonato.
Flamengo
- Flamengo 1x0 Inter (Brasileirão 2020)
Com o Flamengo, o ex-goleiro disputou o título brasileiro contra o Inter de Abel Braga, em uma corrida que terminou apenas na última rodada. Mas, antes de erguerem a taça graças a um empate colorado em casa com o Corinthians, os cariocas superaram os gaúchos por 1 a 0, no Maracanã, em um jogo envolto em polêmica pela expulsão do lateral-direito Rodinei.
São Paulo
- São Paulo 1x0 Inter (Brasileirão 2021)
- Inter 3x3 São Paulo (Brasileirão 2022)
- São Paulo 0x1 Inter (Brasileirão 2022)
Em seu retorno ao São Paulo, Ceni experimentou todas as sensações diante do Inter. Em 2021, em casa, começou vencendo a equipe comandada por Diego Aguirre por 1 a 0.
Em 2022, veio ao Beira-Rio e arrancou um empate em 3 a 3 contra os comandados de Mano Menezes. No returno, porém, recebeu o troco em pleno Morumbi. Com gol único de Mauricio, o Inter venceu por 1 a 0 e se lançou ao vice-campeonato daquele Brasileirão.
Bahia
- Bahia 1x0 Inter (Brasileirão 2023)
- Inter 2x1 Bahia (Brasileirão 2024)
- Bahia 1x1 Inter (Brasileirão 2024)
- Bahia 1x1 Inter (Libertadores 2025)
- Inter 2x1 Bahia (Libertadores 2025)
- Bahia 1x0 Inter (Brasileirão 2025)
- Inter 2x2 Bahia (Brasileirão 2025)
À frente do Bahia, Ceni começou vencendo o Inter de Eduardo Coudet, em 2023, na Fonte Nova, por 1 a 0. No ano seguinte, contudo, o técnico argentino deu o troco na abertura do Brasileirão: 2 a 1 de virada. Por fim, no returno, já comandado por Roger Machado, buscou um empate com gol de Borré no fim: 1 a 1.
Em 2025, os confrontos foram ainda mais emocionantes. Pela fase de grupos da Libertadores, na primeira rodada, Valencia decretou um empate por 1 a 1 em Salvador. Já em Porto Alegre, na última rodada, o Colorado venceu de virada por 2 a 1 e causou a eliminação dos baianos.
Pelo Brasileirão, o Inter lutava contra o rebaixamento sob o comando de Ramón Díaz e perdeu por 1 a 0 no Nordeste. Em casa, saiu vencendo por dois gols, mas cedeu o empate em 2 a 2, prolongando a permanência no Z-4.