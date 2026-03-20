Confira a projeção de público para Inter x Chapecoense

Colorado volta a jogar no Beira-Rio. Duda Fortes / Agencia RBS

A procura por ingressos para o confronto entre Inter e Chapecoense, no domingo (22), às 18h30, no Estádio Beira-Rio, ainda é considerada modesta. A projeção mais recente da direção colorada indica a presença de aproximadamente 15 mil torcedores.

Para tentar mobilizar o público colorado, o clube aposta em ingressos com valores mais acessíveis, além de gratuidade para as sócias do Inter. As entradas seguem à venda no site mundocolorado.com.br.

A expectativa é de que o número de torcedores aumente até a manhã de domingo. Um dos fatores que pode contribuir para uma projeção mais otimista é a previsão de tempo seco no horário da partida.