Confira a programação de treinos do Inter para o Gre-Nal 451

Pezzolano comanda quatro atividades até o Gre-Nal 451 Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Paulo Pezzolano e sua comissão técnica têm uma semana pela frente de trabalhos para o grupo do Inter reverter a grande vantagem gremista na final do Gauchão. Serão quatro atividades até o próximo domingo (3), quando o Colorado recebe o seu rival, no Beira-Rio, pela volta da final do Gauchão.

A reapresentação do elenco está marcada para quarta-feira (4), já que a segunda (2) e a terça (3) foram de folga. Até sábado (7), todos os treinos serão pela manhã.

Depois da derrota por 3 a 0 na ida, o treinador admitiu falhas táticas, o que será trabalhado durante a semana.

— Eles hoje (domingo) estavam melhor posicionados que nós, e este é um tema meu. Quisemos atacar por dentro e pressionar, mas eles estavam com o meio-campo e os interiores bem posicionados. Então, ficávamos longe. São detalhes táticos, e eu me faço responsável — assumiu.