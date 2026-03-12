Como Pezzolano tentou proteger Bernabei em derrota do Inter para Atlético-MG

A volta do Inter ao Brasileirão após a perda do Gauchão foi de decepção para a torcida. Em Belo Horizonte, o time gaúcho até fez um bom jogo contra o Atlético-MG, mas acabou derrotado por 1 a 0. O gol mineiro veio em lance de falha de marcação de Bernabei, que teve um sistema montado por Paulo Pezzolano para tentar ajudá-lo, mas ainda assim não foi suficiente.
As falhas de Bernabei têm sido constantes e o assunto foi tratado na coletiva do treinador na Arena MRV.
— Hoje jogamos com uma linha de cinco para ajudar Bernabei e o Aguirre porque eles (Atlético) colocavam gente por fora, também jogaram com linha de cinco. Bernabei dá muito ofensivamente e defensivamente sofre em alguns detalhes. Na primeira bola vão para dentro e estava faltando ajuda mais perto dele. Não dá para falar de apenas um jogador. Temos que virar a chave e ganhar o próximo jogo — declarou.
A linha de cinco falada por Pezzolano teve Aguirre como ala direita e Bruno Gomes se juntando a Félix Torres e Victor Gabriel na faixa central da zaga. Pela esquerda, Bernabei teve liberdade para atacar e fechava como quinto homem sem bola.
No lance do gol, porém, a linha de cinco não estava formada. Por ser uma jogada contra-ataque, a defesa estava em movimento de transição. Na jogada, Bruno Gomes opta por marcar Cassierra, que esperava um possível cruzamento para trás e não fechou a última linha.
Com quatro homens, houve um espaço entre Bernabei e Victor Gabriel que foi aproveitado por Cuello após o drible sobre o lateral.
A facilidade na qual Cuello passou pela marcação de Bernabei expõe o erro do lateral na jogada. Pezzolano, porém, sabe dessa dificuldade do argentino e, por isso, tentou protegê-lo com a linha de cinco, que não foi montada no lance do gol.