Como Pezzolano tentou proteger Bernabei em derrota do Inter para Atlético-MG

Estratégia defensiva de Pezzolano não funcionou para impedir gol do Galo. FERNANDO MORENO / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A volta do Inter ao Brasileirão após a perda do Gauchão foi de decepção para a torcida. Em Belo Horizonte, o time gaúcho até fez um bom jogo contra o Atlético-MG, mas acabou derrotado por 1 a 0. O gol mineiro veio em lance de falha de marcação de Bernabei, que teve um sistema montado por Paulo Pezzolano para tentar ajudá-lo, mas ainda assim não foi suficiente.

As falhas de Bernabei têm sido constantes e o assunto foi tratado na coletiva do treinador na Arena MRV.

— Hoje jogamos com uma linha de cinco para ajudar Bernabei e o Aguirre porque eles (Atlético) colocavam gente por fora, também jogaram com linha de cinco. Bernabei dá muito ofensivamente e defensivamente sofre em alguns detalhes. Na primeira bola vão para dentro e estava faltando ajuda mais perto dele. Não dá para falar de apenas um jogador. Temos que virar a chave e ganhar o próximo jogo — declarou.

A linha de cinco falada por Pezzolano teve Aguirre como ala direita e Bruno Gomes se juntando a Félix Torres e Victor Gabriel na faixa central da zaga. Pela esquerda, Bernabei teve liberdade para atacar e fechava como quinto homem sem bola.

Como foi o posicionamento defensivo do Inter no 1º tempo em BH. Tacticalpad / Reprodução

No lance do gol, porém, a linha de cinco não estava formada. Por ser uma jogada contra-ataque, a defesa estava em movimento de transição. Na jogada, Bruno Gomes opta por marcar Cassierra, que esperava um possível cruzamento para trás e não fechou a última linha.

Bruno Gomes para em marcação e não fecha última linha do Inter. Sportv / Reprodução

Com quatro homens, houve um espaço entre Bernabei e Victor Gabriel que foi aproveitado por Cuello após o drible sobre o lateral.

Cuello passar por Bernabei e tem espaço antes de chegada de Victor Gabriel para finalizar. Sportv / Reprodução