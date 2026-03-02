Como o Inter fará para remobilizar o time e tentar tirar o título do Grêmio

Equipe não apresentou resistência após ter ficado com um jogador a menos no primeiro tempo. Jeff Botega / Agencia RBS

O Inter tem seis dias para entender o que passou na Arena. Serão treinos, conversas e ações para compreender o 3 a 0 que levou no Gre-Nal. E, depois disso, para bolar alguma ideia que faça, pelo menos, repetir o placar e buscar pênaltis. Algumas estratégias já foram reveladas após o clássico.

Uma delas é tirar o foco de qualquer má atuação que tenha passado na casa do Grêmio. E, para isso, valeu apontar para a arbitragem, para eventuais provocações do rival e para lembrar que o time já fez quatro gols nesse mesmo adversário em 2026.

Anderson Daronco e, principalmente Daniel Bins, foram citados como responsáveis pela diferença dos dois times.

Para o técnico Paulo Pezzolano, Bins, que estava no VAR, deveria ter chamado Daronco para expulsar Arthur no primeiro tempo.

Pezzolano citou até o print de uma possível participação do árbitro em uma comunidade de gremistas no Facebook. Esse deverá ser um dos discursos externos.

Internamente, o clube deverá trabalhar o que considerou deboche por parte de alguns jogadores do Grêmio. Amuzu em especial. Uma tentativa de cruzamento de letra, quando o placar já apontava 3 a 0, já gerou reações ainda com a bola rolando. No pós-jogo também.

— Gostei que fizeram driblezinhos depois do terceiro gol. Essa semana já não vou viver, só pensar no jogo. Queria que fosse já agora — disse Pezzolano.

Alan Patrick disse:

— O Grêmio conseguiu o placar com um a mais. Foram soberbos, mas, ok, faz parte. Vamos absorver e nos mobilizar para fazer o melhor no domingo que vem. Esses lances provocativos não podem tirar nosso foco. Temos que escrever uma história linda domingo.

Mas, para além dos discursos e da remobilização, o Inter precisará tomar outras medidas. Em campo. A mais óbvia é decidir quem substituirá Bernabei, suspenso. E qual vai ser a mudança tática que Pezzolano inventará para reverter um campeonato que parece perdido.