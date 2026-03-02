Inter

"Remontada"
Notícia

Como o Inter fará para remobilizar o time e tentar tirar o título do Grêmio

Colorado precisará vencer por no mínimo três gols de diferença para ser campeão gaúcho no próximo domingo, no Beira-Rio

Rafael Diverio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS