Como foi a estreia de Matheus Bahia no Inter; comentaristas avaliam

Matheus Bahia fez primeiro jogo com a camisa colorada. Ricardo Duarte / Inter

A derrota para o Bahia no Beira-Rio também foi a estreia de Matheus Bahia pelo Inter. Em 56 minutos na estreia, o lateral venceu cinco duelos de oito disputados. Além de ter conseguido dois desarmes e uma interceptação.

Seu ingresso permitiu que Bernabei tivesse mais liberdade para chegar à área adversária. A dobradinha resultou em boa jogada de Matheus Bahia, que chegou ao terço final e serviu para o argentino finalizar rente à trave.

O estreante, no entanto, esteve próximo da jogada de Erick, que resultou no único gol da derrota colorada. O comentarista Maurício Saraiva participou da transmissão do jogo pela RBS TV e avaliou o desempenho do lateral-esquerdo:

— O Matheus Bahia fez uma estreia nota 6. Defensivamente, sofreu pouco, embora o gol tenha saído pelo lado dele, mas não teve participação direta. Ofensivamente, se apresentou e tem um erro que chama atenção. Uma tomada de decisão esquisita, em que não soube se cabeceava ou dominava. Se atrapalhou. Uma estreia média, nem animadora e nem comprometedora.

Ajuste com Bernabei

Por outro lado, Carlos Eduardo Lino, comentarista dos canais SporTV, entende que a dobra de laterais atrapalhou a estreia do jogador:

— Difícil fazer a avaliação de um jogador por uma partida, mas a sensação é de que ele teve dificuldade para se ajustar. O fato de o Bernabei usar o campo inteiro o fez se limitar bastante. Não tinha tanta liberdade, então virou mais um protetor do espaço. O time ainda tomou gol em cima do setor dele. É bom jogador e pode se ajustar.