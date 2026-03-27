Como está a data Fifa do São Paulo, time treinado por Roger Machado e próximo adversário do Inter

Equipe se reapresentou após três dias de folga. Erico Leonan / São Paulo FC

O Inter volta a campo pelo Brasileirão em 1º de abril, após a data Fifa, contra o São Paulo. Enquanto o Colorado aproveita a pausa calendário para aprimorar a parte física, Roger Machado vai usar o período para trabalhar sua ideia de jogo na equipe paulista. A equipe se reapresentou na quarta-feira (25), após três dias de descanso.

O ex-técnico do Inter assumiu o São Paulo no dia 10 de março, substituindo Hernán Crespo. Desde sua chegada, foram quatro partidas em 10 dias: duas vitórias, sobre Chapecoense e Bragantino, e duas derrotas, para o Atlético-MG e no clássico com o Palmeiras. Com os tropeços, a equipe caiu da liderança para o segundo lugar da tabela.

O clube entende que, com tempo para treinar, resultados melhores virão. Rafinha, ex-jogador e atual gerente esportivo do São Paulo, em entrevista após o sorteio da Copa do Brasil na segunda-feira (23), afirmou que confia no trabalho de Roger e que os dias de pausa do Brasileirão serão importantes para o técnico "colocar a cara dele na equipe".

Preparação

Segundo o ge.globo, os treinos realizados desde a reapresentação tiveram foco na posse de bola, no aprimoramento da tomada de decisões no um contra um e em situações de ataque contra defesa, além de atividades físicas. Sessões de treinamento estão marcadas para esta sexta-feira, sábado, e domingo.

Desfalques

No entanto, duas peças ficarão de fora deste período de ajustes. O paraguaio Damián Bobadilla e o chileno Gonzalo Tapia foram convocados e estão servindo às suas seleções. Há risco, inclusive, dos atletas desfalcarem o São Paulo no confronto contra o Inter.

A partida no Beira-Rio está marcada para quarta-feira (1º), às 19h30min. O Paraguai tem compromisso marcado contra o Marrocos no dia 31, na França. O meio-campista tem chance de reforçar o São Paulo caso não sofra tanto desgaste e tenha uma viagem sem imprevistos.

O caso do atacante é mais complexo. O Chile joga na Nova Zelândia, contra a seleção do país. Devido ao desgaste físico e à longa viagem, Tapia não deve ter condições de compor a delegação são paulina na quarta.