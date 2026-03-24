Como está a campanha do Inter no Brasileirão 2026 até a oitava rodada em comparação à de 2025

Inter venceu a Chapecoense no final de semana. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Ao vencer a Chapecoense no último domingo (22) e chegar à segunda vitória consecutiva no Brasileirão, o Inter saiu da zona de rebaixamento e subiu para a 12ª colocação na tabela, com oito pontos.

Em comparação à temporada passada, quando escapou do rebaixamento apenas na última rodada, o Colorado tem um ponto a menos em 2026.

A campanha colorada nas oito primeiras rodadas do campeonato de 2025 tinha duas vitórias, três empates e três derrotas, com nove pontos somados. À época, tinha marcado 10 gols e sofrido 12. Ainda assim, estava na 13ª colocação na tabela, uma abaixo do atual campeonato.

O Brasileirão terá uma pausa para a data Fifa entre segunda, 23, e a terça da outra semana, 31. O Colorado terá pela frente, no retorno do campeonato, o São Paulo, no Beira-Rio, às 19h30min.