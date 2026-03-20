Como chega a Chapecoense para enfrentar o Inter

A Chapecoense será a próxima adversária do Inter no Brasileirão. De volta à elite do futebol nacional, a equipe catarinense soma sete pontos nas seis primeiras rodadas e está na 14ª colocação da tabela.
Na última rodada, a Chape ficou no 0 a 0 com o Corinthians, na Arena Condá, no primeiro empate sem gols da Série A em 2026. O clube está invicto em casa, com empates com Grêmio e Coritiba e uma vitória sobre o Santos.
Os catarinenses buscam a primeira vitória como visitante. Fora de casa, perderam para o São Paulo e empataram com o Vasco.
Grupo quase completo
A Chapecoense terá praticamente todo o grupo à disposição contra o Colorado. Apenas o atacante Garcez e os meias Bruno Matias e Robert, que seguem no departamento médico, não poderão ser utilizados por Gilmar Dal Pozzo.
O técnico pode repetir a equipe que empatou com o Corinthians, com Léo Vieira; Everton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Walter Clar; João Vitor, Camilo, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Marcinho e Bolasie.
Chapecoense no Brasileirão
- Chapecoense 4x2 Santos
- Vasco 1x1 Chapecoense
- Chapecoense 3x3 Coritiba
- São Paulo 2x0 Chapecoense
- Chapecoense 1x1 Grêmio
- Chapecoense 0x0 Corinthians