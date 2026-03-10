Com volta de laterais, Inter encerra preparação para visitar o Atlético-MG

Bernabei não jogou final do Gauchão porque estava suspenso. Ricardo Duarte / Inter

O Inter encerrou na manhã desta terça-feira (10) a preparação para enfrentar o Atlético-MG. O acréscimo na delegação que embarcará para Belo Horizonte à tarde está na lateral esquerda, onde Bernabei e Matheus Bahia voltam a ficar à disposição do técnico Paulo Pezzolano.

O argentino não foi utilizado na final do Gauchão, no domingo (8), porque estava suspenso, enquanto o reserva imediato sequer estava inscrito na competição estadual - o mesmo vale para o atacante Kayky. Destes, apenas Bernabei deve aparecer entre os titulares no Brasileirão.

Na atividade, jogadores que iniciaram o clássico Gre-Nal, começaram correndo ao redor do gramado. Depois, participaram de um trabalho técnico no gramado do CT Parque Gigante.

Até mesmo pelo pouco tempo de preparação, a equipe não deve sofrer grandes alterações táticas. A tendência é de manutenção da escalação que empatou com o Grêmio, sem Allex.

Assim, o Colorado pode ir a campo com: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho, Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Borré.