Com três retornos, Inter chega a Belo Horizonte para tentar a primeira vitória no Brasileirão

A chuvosa Belo Horizonte virou a casa do Inter desde o final desta tarde de terça-feira. O Colorado chegou à capital mineira para tentar vencer a primeira no Brasileirão contra o Atlético-MG e começar uma reação no Brasileirão, competição que ainda não venceu. Para isso, Paulo Pezzolano tem três retornos, mas uma baixa no meio-campo.
Nos 24 atletas disponíveis para o confronto na Arena do Galo, a principal ausência é do volante Villagra, uma das contratações da temporada, mas que enfrenta problemas físicos e não consegue engrenar no time. O meio-campista apresenta desconforto muscular.
Outra modificação em relação aos relacionados para o Gre-Nal é o garoto João Victor, cortados por opção técnica.
A comissão tem três retornos: Bernabei, que cumpriu suspensão no Gre-Nal mais recente e os recém-contratados Matheus Bahia e Kayky, ambos não estavam inscritos no Gauchão.
Nos últimos dois dias, a opção foi pela preservação dos titulares pelo alto nível de desgaste. Trocas pontuais podem acontecer pela sequência de partidas e gramado sintético da Arena do Galo. Mercado, Ronaldo e Carbonero são os favoritos para irem para o banco.
A provável escalação que Pezzolano deverá mandar a campo tem: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.
O Inter tenta, nesta quarta-feira (11), às 19h, a primeira vitória em cinco rodadas do Brasileirão. São dois pontos somados e o sinal de alerta ligado para buscar um melhor posicionamento na classificação do nacional. A previsão é de chuva forte em Belo Horizonte nos próximos dias.
Confira a lista de relacionados:
- Goleiros: Rochet, Anthoni e Kauan Jesus
- Laterais: Bruno Gomes, Bernabei, Aguirre e Matheus Bahia
- Zagueiros: Mercado, Félix Torres, Victor Gabriel e Juninho
- Volantes: Thiago Maia, Ronaldo, Paulinho, Bruno Henrique e Alan Rodríguez
- Meias: Alan Patrick, Allex, Bruno Tabata
- Atacantes: Borré, Alerrandro, Vitinho, Carbonero e Kayky
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