Com surpresas na defesa e no ataque, Inter está escalado para enfrentar o Bahia

O Inter está escalado para enfrentar o Bahia, neste domingo (15), em jogo válido pela 6ª rodada do Brasileirão. E as principais alterações estão no setor esquerdo do time.
Criticado pelas falhas em sequência na lateral, Bernabei passa a jogar na ponta-esquerda. Na lateral, joga Matheus Bahia.
Assim, o Inter vai a campo com Rochet; Aguirre, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Ronaldo, Paulinho, Carbonero, Bernabei e Alan Patrick; Borré.
O técnico Paulo Pezzolano, por outro lado, está fora da partida. O treinador levou três cartões amarelos nas primeiras cinco rodadas, cumpre suspensão, e não comanda o time.
No banco de reservas, ficam à disposição do auxiliar Esteban Conde os jogadores Anthoni; Bruno Gomes, Felix Torres, Juninho, Villagra, Bruno Henrique, Alan Rodriguez, Thiago Maia, Bruno Tabata, Allex, Vitinho e Alerrandro.
Já o Bahia vai com: Ronaldo; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas, Rodrigo Nestor, Kike Olivera e Erick Pulga; Willian José. O técnico é Rogério Ceni.
O Inter ocupa, momentaneamente, a 18ª posição na tabela do Brasileirão. O time somou apenas dois pontos nas primeiras cinco rodadas da competição.