Com surpresas, Inter está escalado para enfrentar o Atlético-MG

O Inter terá novidades em todos os setores para enfrentar o Atlético-MG, a partir das 19h desta quarta-feira (11), na Arena do Galo, em Belo Horizonte. O técnico Paulo Pezzolano deixou no banco Mercado, Ronaldo, Vitinho e Borré. Entraram em seus lugares Félix Torres, Aguirre, Alan Rodríguez e Alerrandro.
Pezzolano optou por escalar: Rochet; Aguirre, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Bruno Gomes, Paulinho, Alan Rodríguez, Alan Patrick, Carbonero e Alerrandro. A curiosidade é pelo posicionamento de Bruno Gomes, se jogará como volante ou zagueiro.
O Inter agora volta todas as atenções ao Brasileirão. A competição está na quinta rodada. A equipe somou dois pontos até o momento. O Atlético-MG, que também tem dois empates, está confirmado com: Everson, Ruan, Román, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Victor Hugo e Scarpa; Hulk, Cassierra e Cuello.
