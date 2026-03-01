Com retornos de zagueiro e de meia, Inter divulga relacionados para o Gre-Nal 450

Victor Gabriel deve ser titular no clássico. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Poucas horas antes do clássico Gre-Nal 450, o primeiro das finais do Gauchão, o Inter divulgou os relacionados para o confronto contra o Grêmio com dois retornos do departamento médico.

O zagueiro Victor Gabriel, afastado dos gramados desde o confronto contra o Palmeiras, e o meio-campista Bruno Tabata voltam a ser relacionados pelo técnico Paulo Pezzolano. O primeiro deve ser titular ao lado de Mercado na defesa.

Por outro lado, Juninho não foi relacionado pelo treinador uruguaio e ficou de fora do clássico.

Um provável Inter tem: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel (Félix Torres) e Bernabei; Ronaldo (Aguirre) e Paulinho; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

O grande mistério do time colorado envolve o posicionamento de Bruno Gomes, já que ele pode ser volante ou lateral-direito. Ronaldo e Braian Aguirre disputam uma vaga.