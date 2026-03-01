Com retorno de volante, Inter está escalado para o Gre-Nal 450

O Inter está definido pelo técnico Paulo Pezzolano para o primeiro Gre-Nal da decisão do Gauchão, na Arena. Apesar da recuperação de Victor Gabriel, o uruguaio optou por escalar a defesa colorada com o equatoriano Félix Torres e o argentino Gabriel Mercado.
A equipe visitante terá apenas uma alteração em relação ao time que enfrentou o Remo pelo Brasileirão. Bruno Gomes volta à lateral direita, com Ronaldo retornando ao time titular no meio.
Assim, o Inter está escalado com Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Bernabei; Ronaldo e Paulinho; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.
No banco de reservas, Pezzolano terá à disposição Anthoni, Braian Aguirre, Victor Gabriel, Bruno Henrique, Thiago Maia, Bruno Tabata, Villagra, Allex, Alan Rodríguez, João Victor, Gustavo Prado e Alerrandro.
O Gre-Nal 450 será a partir das 18h, na Arena. O jogo da volta será no mesmo horário, mas no Beira-Rio, no dia 8 de março.
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