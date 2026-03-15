Com retorno de Villagra, Inter divulga relacionados para enfrentar o Bahia

O Inter divulgou no início da tarde deste domingo (15) a lista de relacionados para enfrentar o Bahia, pela sexta rodada do Brasileirão. A partida inicia às 16h, no Beira-Rio.
Recuperado de um desconforto que lhe tirou do confronto com o Atlético-MG no meio de semana, o volante Villagra é a novidade na concentração colorada. Há chances, inclusive, de o argentino aparecer entre os titulares.
A baixa fica por conta do atacante Kayky, que pertence ao clube de Salvador e foi cedido por empréstimo até dezembro. Já o lateral-esquerdo Matheus Bahia rescindiu o contrato com o tricolor baiano antes de vir a Porto Alegre e, por isso, está livre para atuar. Ainda assim, deve começar no banco de reservas.
Uma provável escalação colorada tem: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Villagra, Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.
Com apenas dois pontos conquistados nas cinco primeiras rodadas, o Inter busca a primeira vitória para deixar a incômoda 19ª posição na tabela do Brasileirão.
Confira os relacionados do Inter:
Goleiros: Anthoni e Rochet
Zagueiros: Félix Torres, Gabriel Mercado, Juninho e Victor Gabriel
Laterais: Aguirre, Bernabei e Matheus Bahia
Volantes: Alan Rodríguez, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Paulinho, Ronaldo, Thiago Maia e Villagra
Meias: Alan Patrick, Allex e Bruno Tabata
Atacantes: Alerrandro, Borré, Carbonero e Vitinho