Com retorno de selecionáveis, Inter encerra preparação para duelo contra o São Paulo

Carbonero durante o treino do Inter. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O técnico Paulo Pezzolano encerrou a preparação do Inter para o jogo contra o São Paulo com um treinamento na manhã desta terça-feira (31). Na atividade, o treinador contou com os retornos de Borré e Carbonero.

A dupla estava a serviço da seleção colombiana nesta data Fifa, mas retornou ainda na noite de segunda-feira (30) a Porto Alegre. Com isso, participaram normalmente da atividade no CT Parque Gigante e estão garantidos no jogo contra os paulistas.

As principais dúvidas estão na zaga e no ataque. Juninho e Victor Gabriel disputam uma vaga ao lado de Mercado. Alan Rodríguez surge como opção para o suspenso Vitinho. Anthoni será o goleiro.

Vale lembrar que Rochet e Félix Torres devem atuar por suas seleções, Uruguai e Equador, respectivamente, nesta terça-feira, em amistosos válidos pela data Fifa e, com isso, não estarão à disposição para a retomada do Brasileirão.

Uma possível escalação do Inter é: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Juninho (Victor Gabriel) e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique (Paulinho) e Alan Patrick; Alan Rodríguez, Carbonero e Borré.

Inter e São Paulo jogam nesta quarta-feira (1°), no Beira-Rio, pela nona rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 19h30min. O Colorado ocupa a 12ª colocação, com 8 pontos na tabela da competição.