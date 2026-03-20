Com presença de Villagra, Inter tem primeiro treino antes de enfrentar a Chapecoense

Villagra na atividade de reapresentação do Inter. Ricardo Duarte / Inter

Depois de um dia de folga, o Inter reiniciou os trabalhos em preparação para a partida contra a Chapecoense pelo Brasileirão. Um dos destaques na reapresentação desta sexta-feira (20) ficou por conta da presença de Villagra.

A situação do volante causou um alerta após a partida contra o Santos. Depois de começar ente os titulares, Villagra pediu para ser substituído no segundo tempo e iniciou um trabalho preventivo com o uso de uma bolsa de gelo na coxa direita.

Neste primeiro trabalho, ainda não houve um esboço de escalação. O foco esteve voltado em trabalhos físicos e algumas atividades táticas com bola no gramado.

Titulares descansados

Buscando deixar a zona de rebaixamento, o Inter contará com alguns de seus principais titulares descansados. Mercado, Bernabei e Alan Patrick não foram utilizados na Vila Belmiro. Carbonero, que começou no banco, foi utilizado nos minutos finais e garantiu o gol da vitória sobre o Santos.

No meio-campo, Paulinho estará novamente à disposição, após cumprir suspensão na última rodada. A definição da equipe que irá a campo contra a Chapecoense passará pelo último treino, neste sábado (21), no CT Parque Gigante.