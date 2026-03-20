Com presença de Villagra, Inter tem primeiro treino antes de enfrentar a Chapecoense

Depois de um dia de folga, o Inter reiniciou os trabalhos em preparação para a partida contra a Chapecoense pelo Brasileirão. Um dos destaques na reapresentação desta sexta-feira (20) ficou por conta da presença de Villagra.
A situação do volante causou um alerta após a partida contra o Santos. Depois de começar ente os titulares, Villagra pediu para ser substituído no segundo tempo e iniciou um trabalho preventivo com o uso de uma bolsa de gelo na coxa direita.
Neste primeiro trabalho, ainda não houve um esboço de escalação. O foco esteve voltado em trabalhos físicos e algumas atividades táticas com bola no gramado.
Titulares descansados
Buscando deixar a zona de rebaixamento, o Inter contará com alguns de seus principais titulares descansados. Mercado, Bernabei e Alan Patrick não foram utilizados na Vila Belmiro. Carbonero, que começou no banco, foi utilizado nos minutos finais e garantiu o gol da vitória sobre o Santos.
No meio-campo, Paulinho estará novamente à disposição, após cumprir suspensão na última rodada. A definição da equipe que irá a campo contra a Chapecoense passará pelo último treino, neste sábado (21), no CT Parque Gigante.
O Inter entra em campo nesta 8ª rodada do Brasileirão com o objetivo de deixar o Z-4. Neste momento, o Colorado ocupa a 17ª posição, somando cinco pontos. A Chapecoense, por sua vez, tem sete pontos e está na 14ª colocação.