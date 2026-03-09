Com possibilidade de mudanças, Inter inicia preparação para encarar o Atlético-MG

Até a partida contra o Atlético, são apenas dois treinos. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

A segunda-feira (9) foi de retomada para o Inter, após a perda do título gaúcho. O foco do time passa a ser a disputa do Brasileirão, com compromisso marcado para a quarta-feira (11), às 19h, diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte.

A primeira atividade com bola foi destinada para os atletas que tiveram menos minutos no clássico Gre-Nal 451. Entre as presenças no campo, destaque para três novidades em relação à partida de domingo: os laterais Bernabei e Matheus Bahia e o atacante Kayky.

Dos três, Bernabei é o mais cotado para ser titular. Ele ficou de fora em função da suspensão no Gauchão. Os dois últimos não chegaram em tempo hábil para a inscrição no estadual e reforçam o grupo nas demais competições, como o Campeonato Brasileiro.

Além da mudança na lateral esquerda, não estão descartadas alterações na formação por critérios técnico e físicos em função da final do Gauchão.

Até a partida contra o Atlético, são apenas dois treinos. A atividade desta terça-feira (10) será a derradeira para definição da escalação antes da viagem para Minas Gerais.

Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲