Com mudanças radicais, Inter está escalado para enfrentar o Santos

Pezzolano mudou meio time na comparação com o habitual. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Ao menos quatro titulares habituais ficaram no banco na escalação do Inter de Paulo Pezzolano para enfrentar o Santos.

Mercado, Bernabei, Carbonero e Alan Patrick deram lugar a Felix Torres, Matheus Bahia, Vitinho e Alerrandro na partida das 21h30min. Além deles, Villagra é a novidade. O volante fará sua estreia como titular no Brasileirão.

A escalação está confirmada com: Rochet; Bruno Gomes, Felix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Alan Rodríguez e Vitinho; Alerrandro e Borré. Uma das explicações pode ser o acúmulo de partidas. No domingo, o Inter jogará novamente.