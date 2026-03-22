Com mudanças em todos os setores, Inter está escalado para o jogo contra Chapecoense

O Inter está escalado para o confronto com a Chapecoense, neste domingo (22), pela oitava rodada do Brasileirão. Paulo Pezzolano vai mandar a campo uma formação com mudanças em relação ao time que venceu o Santos na última quarta-feira (18).
Félix Torres mantém a posição na zaga, dessa vez, ao lado de Mercado. Carbonero e Alan Patrick voltam ao time.
O meio continua com Villagra e Bruno Henrique. Paulinho, depois de cumprir suspensão automática, é opção no banco. Bruno Gomes e Matheus Bahia compõem as laterais.
O Inter está confirmado com Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Felix Torres e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.
O banco de reservas tem Anthoni, Aguirre, Victor Gabriel, Juninho, Bernabei, Ronaldo, Thiago Maia, Alan Rodríguez, Paulinho, Tabata, Allex e Alerrandro.
