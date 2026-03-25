Com lesionados no campo e sem convocados, Inter inicia treinos para enfrentar o São Paulo

Grupo do Inter se prepara para o próximo jogo do Brasileirão. Rafael Diverio / Agência RBS

O Inter se reapresentou nesta quarta-feira (25) para iniciar a preparação para o jogo contra o São Paulo, marcado para 1º de abril, pelo Brasileirão. À exceção dos convocados Rochet, Felix Torres, Borré e Carbonero, todos os demais jogadores foram a campo no CT Parque Gigante, incluindo os lesionados Benjamín e Kayky, que seguem sob cuidados do departamento médico.

Os atletas realizaram atividades físicas, técnicas e táticas. O foco de Paulo Pezzolano será aprimorar o modelo de jogo com três zagueiros, além de trabalhar alternativas a esse sistema.

Isso pode ocorrer inclusive já no jogo contra o São Paulo, uma vez que o treinador não terá Vitinho, suspenso. As alternativas passam tanto por Aguirre, lateral de origem, quanto por Alan Rodriguez, volante, além de Allex ou Tabata, meias.