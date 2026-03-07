Com improviso na lateral e teste no meio-campo, Inter finaliza preparação para o Gre-Nal 451

Pezzolano comandou treino na manhã deste sábado. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Com portões fechados no Beira-Rio, na manhã deste sábado (7), o técnico do Inter, Paulo Pezzolano, finalizou a preparação da equipe para a disputa do Gre-Nal 451. A principal mudança deve ocorrer na lateral esquerda, com a entrada de Aguirre na vaga do suspenso Bernabei.

Essa alteração foi treinada na parte inicial da atividade realizada no gramado do Estádio Beira-Rio. Durante o treino, Victor Gabriel também foi utilizado na função, mas a tendência é pela improvisação de Aguirre, lateral-direito de origem, atuando pelo lado esquerdo.

Durante a atividade, Pezzolano também realizou outros testes importantes. O treinador colocou Villagra na vaga de Ronaldo. A ideia seria dar mais qualidade à saída de bola pelo setor de meio-campo.

No restante, o trabalho apontou para o time que vem sendo utilizado nas últimas partidas, seja pelo Gauchão ou pelo Brasileirão, com o quarteto ofensivo formado por Alan Patrick, Vitinho, Carbonero e Borré.

Uma possibilidade de time do Inter tem: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Aguirre; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Borré.