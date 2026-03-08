Com improvisação na lateral, Inter está escalado para o Gre-Nal 451

Allex jogará como titular na lateral esquerda. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter está escalado para o Gre-Nal 451. O jogo de volta da final do Gauchão será disputado neste domingo (8), a partir das 18h, no Estádio Beira-Rio.

Para a partida, o técnico Paulo Pezzolano não poderá contar com Bernabei, que foi expulso no primeiro tempo do jogo de ida, na Arena. No confronto, o Grêmio venceu por 3 a 0.

E será na lateral esquerda a principal novidade do Inter em relação ao time que entrou em campo na primeira partida. O jovem Allex jogará improvisado no setor.

Em relação ao restante da equipe, o treinador uruguaio realizou mais uma modificação. O zagueiro Victor Gabriel volta ao time titular e assume a posição de Félix Torres.

Escalação

Sendo assim, o Inter vai a campo com Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Allex; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Borré.