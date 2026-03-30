Com desfalques, Inter entra na reta final de preparação para o jogo contra o São Paulo

Pezzolano comanda último treino nesta terça-feira. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O técnico Paulo Pezzolano comandou, na manhã desta segunda-feira (30), no CT Parque Gigante, o penúltimo treinamento do Inter antes do confronto diante do São Paulo. O treinador trabalha para definir o substituto de Vitinho, suspenso, e deve promover alterações no sistema defensivo.

O treinador começou a encaminhar essas definições durante o treinamento, com portões fechados. Sem Vitinho, Alan Rodríguez surge como opção para o setor. Anthoni será o goleiro na ausência de Rochet, enquanto Juninho e Victor Gabriel disputam uma vaga ao lado de Mercado.

Carbonero e Borré, que estavam a serviço da seleção da Colômbia nesta data Fifa, já estão retornando ao Brasil.A dupla é aguardada no treinamento desta terça-feira (31), no CT Parque Gigante.

Provável escalação

Com o retorno dos colombianos, o técnico Paulo Pezzolano deve escalar o Inter com Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Juninho (Victor Gabriel) e Matheus Bahia; Villagra, Paulinho e Alan Patrick; Alan Rodríguez, Carbonero e Borré.

Na manhã desta terça-feira, novamente com portões fechados no CT Parque Gigante, Pezzolano comandará o último treinamento antes da partida contra o São Paulo, nesta quarta-feira (1º), às 19h30min, no Beira-Rio.