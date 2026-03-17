Com baixa de última hora, Inter chega a Santos em busca de remontada no Brasileirão

Na noite desta terça-feira (17), o Inter chegou a Santos para um confronto considerado decisivo em virtude da situação no Brasileirão. Para esta rodada, o time tem uma baixa de última hora: Kayky, com lesão muscular. Além disso, Paulinho está suspenso.
De acordo com o clube, atacante foi diagnosticado com uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda. O jogador já havia ficado de fora da partida contra o Bahia pelo vínculo com o clube.
Em virtude de baixa, Gustavo Prado é a novidade entre os relacionados. Sua última partida foi ainda em 31 de janeiro, contra o Caxias, quando marcou o gol da vitória.
Na comparação com a última aparição, no Beira-Rio, o técnico Paulo Pezzolano terá que fazer novas mudanças. Paulinho está suspenso para enfrentar o Santos. Com isso, há um vestibular no meio-campo: Bruno Henrique, Bruno Gomes e Alan Rodríguez são os principais concorrentes. Thiago Maia e Villagra, menos utilizados nas últimas partidas, não podem ser descartados.
A delegação ficará concentrada no bairro Aparecida, na zona leste de Santos, até horas antes do confronto contra a equipe paulista. A bola rola nesta quarta-feira (18), às 21h30min, na Vila Belmiro.
Confira os relacionados do Inter:
Goleiros: Anthoni, Kauan Jesus e Rochet
Zagueiros: Félix Torres, Gabriel Mercado, Juninho e Victor Gabriel
Laterais: Aguirre, Bernabei e Matheus Bahia
Volantes: Alan Rodríguez, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Ronaldo, Thiago Maia e Villagra
Meias: Alan Patrick, Allex e Bruno Tabata
Atacantes: Alerrandro, Borré, Carbonero, Vitinho e Gustavo Prado.
