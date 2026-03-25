Colunistas opinam: o Inter ideal tem Alan Patrick entre os titulares?  

Neste ano, até aqui, o meia tem seis participações em gols em 13 jogos. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Antes unânime e até intocável, a figura de Alan Patrick no Inter mudou em poucos meses. A própria enquete realizada por Zero Hora na segunda-feira (23) indica isso: depois de mais de 24 horas no ar e com 475 votantes, apenas 52,6% dos torcedores acreditam que o Colorado é melhor com o camisa 10.

Na última quarta (18), em jogo importante contra o Santos, na Vila Belmiro, sequer entrou em campo: acompanhou do banco de reservas a vitória colorada por 2 a 1. Na partida seguinte, diante da Chapecoense, no Beira-Rio, voltou à titularidade e marcou de pênalti no 2 a 0, mas com atuação um tanto discreta.

Neste ano, até aqui, o meia tem seis participações em gols em 13 jogos. Ainda que abaixo em relação ao seu desempenho em anos anteriores, segue tendo bons números.

Diante desse contexto, Zero Hora consultou alguns de seus colunistas para saber: o Inter ideal tem Alan Patrick entre os titulares? Veja as opiniões abaixo.

O Inter ideal tem Alan Patrick entre os titulares?

Diogo Olivier

Sim. A carência de qualidade é tanta que não dá para abrir mão de alguém que bata bem na bola e acerte passes. Mesmo que esteja em má fase, Alam Patrick deve ser titular no Inter.

Vaguinha

Abrir mão de Alan Patrick em um grupo que tem pouca qualidade técnica não faz sentido. Mas ele precisa entregar mais. Tanto física, quanto tecnicamente falando. A adaptação ao novo posicionamento, mais recuado, pode vir com mais treinamentos. Fora de casa, eventualmente, tirar ele do jogo, também pode ser interessante, como foi diante do Santos. Com menos jogos que os adversários no mês de abril, a tendência é que ele cresça nos aspectos acima citados.

Leonardo Oliveira

Sim, o Inter ideal tem o Alan Patrick, mas aquele da sua melhor versão de 2023 e 2024. O atual, sem força e explosão para suportar as marcações, acaba criando mais embaraços do que risco ao adversário. O camisa 10 é o jogador mais lúcido e requintado deste Inter, mas precisa estar afiado fisicamente para poder pensar o jogo e apontar os caminhos.

Maurício Saraiva

O Inter ideal teria o Alan Patrick ideal entre os titulares. Hoje, porém, não existem nem um, nem outro. Por isso, o camisa 10 virou um titular relativo. Pra reagir, sem Alan Patrick. Pra propor jogo, com Alan Patrick.