Cinco zagueiros que atuam no Brasil que podem interessar ao Inter

Ignácio, do Fluminense, pode ser uma alternativa para o Colorado. Marcelo Gonçalves / Fluminense/Divulgação

Mesmo sem grande poder de investimento no mercado de transferências, o Inter conseguiu fazer contratações pontuais neste começo de temporada. A principal bronca do torcedor, contudo, está na falta de um novo zagueiro.

O clube até contratou o equatoriano Félix Torres, mas o jogador ainda não caiu nas graças da torcida. Paulo Pezzolano ainda tem como opções Mercado, Victor Gabriel, Juninho e Clayton Sampaio. O último foi liberado para procurar um novo clube.

A janela de transferências no Brasil encerrou na terça-feira (3), mas o futebol nacional conta um período extra. A CBF ampliou o período até 27 de março, contemplando negociações apenas entre atletas que disputaram os estaduais.

Abaixo, Zero Hora lista algumas opções de zagueiros do futebol brasileiro que o Inter pode buscar.

Igor Rabello - Fluminense

Contratado em julho do ano passado pelo Fluminense, o zagueiro não conseguiu se firmar na equipe, seja com Renato Portaluppi, seja com Luis Zubeldía. Com 30 anos e contrato até o fim de 2027, o jogador disputou apenas dois jogos neste ano, ambos no Campeonato Carioca. Como o atleta não vem sendo utilizado, o Fluminense não deve dificultar sua saída.

Dantas - Novorizontino

É o "queridinho" da posição na atual janela de transferências. Aos 21 anos, o zagueiro é um dos destaques do Novorizontino, finalista do Paulistão. O jogador tem sido cobiçado por outras equipes do futebol brasileiro como Corinthians, Botafogo e Fluminense. O valor pedido para os paulistas gira na casa dos 3 milhões de dólares (aproximadamente R$ 15,7 milhões).

Ignácio - Fluminense

Outro jogador do Fluminense, o zagueiro foi um dos destaques da equipe no Mundial de Clubes do ano passado. Depois, ele perdeu um pouco do espaço e passou a estar mais no banco de reservas. Com contrato até junho de 2028, o defensor disputou sete jogos em 2026, sendo um no Brasileirão e seis no Campeonato Carioca.

Rafael Tolói - São Paulo

O jogador voltou ao São Paulo na metade do ano passado e, desde então, não conseguiu se firmar como titular da equipe. Aos 35 anos, uma eventual negociação não deve custar muito aos cofres colorados, já que se trata de um atleta em idade avançada. O contrato do atleta vai até o fim de 2026.

Patrick - Novorizontino

Companheiro de zaga de Dantas no Novorizontino, Patrick tem 26 anos e já havia chamado a atenção de equipes da primeira divisão no ano passado, durante a Série B. Mais velho e menos badalado em relação ao companheiro de equipe, ele aparece como uma opção mais barata para a posição.