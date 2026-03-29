Calor, trabalho intenso, testes na escalação e problema: como foi o treino aberto do Inter

Inter / Divulgação

Com os termômetros marcando mais de 30 °C, os jogadores do Inter participaram de um treinamento no gramado do estádio Beira-Rio, na manhã deste domingo (29). A atividade durou aproximadamente uma hora e meia, Paulo Pezzolano realizou testes para o jogo contra o São Paulo.

O treino teve início com trabalhos físicos. Na sequência, com bola, Pezzolano dividiu o grupo em três pequenas equipes. O objetivo era fazer um trabalho setorizado, que priorizava, após trocas de passes e posicionamento, a finalização a gol.

Depois, em um trabalho em campo reduzido, os jogadores foram divididos em dois times, com nove atletas de linha para cada lado. As escalações, no entanto, não indicam uma definição de quem estará em campo contra o São Paulo, na quarta-feira (1º), no Beira-Rio, mas serviram para testes importantes.

No sistema defensivo, Gabriel Mercado e Juninho trabalharam lado a lado na zaga, com Aguirre e Bernabei nas laterais. Em um segundo momento, a dupla de zaga foi mantida, mas com Bruno Gomes na lateral direita e do jovem Gabriel Vinicius, da base, na esquerda.

A tendência é de que Matheus Bahia seja mantido na lateral esquerda, apesar de não ter sido escalado junto da defesa considerada titular durante a atividade.

Desfalque no ataque

Suspenso, o atacante Vitinho será desfalque. Alan Rodríguez disputa uma posição atuando mais à frente pelo lado direito. O argentino realizou movimentos que podem indicar seu aproveitamento no setor.

O centroavante Alerrandro participou normalmente da atividade, mas deixou o treinamento mais cedo. Foi possível observar uma massagem na coxa. Ele retornou ao trabalho depois, mas foi substituído pelo jovem Fábricio Prado, do time sub-20.

Situação dos convocados

Para o jogo contra o São Paulo, na quarta-feira (1º), no Beira-Rio, o Inter não contará com o goleiro Rochet e o zagueiro Félix Torres, convocados para defender o Uruguai e o Equador, respectivamente, em partidas que serão realizadas na terça-feira (31), na Europa.

Borré e Carbonero retornam após o jogo da Colômbia contra a França, que ocorre neste domingo (29), em Turim, na Itália. Ambos têm presença garantida contra os paulistas.

Pezzolano terá mais duas atividades para definir a escalação do Inter. O treino desta segunda-feira (30), no CT Parque Gigante, deve encaminhar o time para o jogo da retomada do Brasileirão.