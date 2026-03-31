Bruno Henrique ressurge e ganha pontos com Pezzolano no Inter

Bruno Henrique tem sido titular com Pezzolano. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Um jogador que parecia escanteado voltou a aparecer na equipe titular e até andou se firmando no Inter, ao menos nas duas últimas partidas, ambas de vitória. Bruno Henrique foi o escolhido para compor o meio-campo com Villagra, nas duas primeiras funções, e teve atuação segura. A dúvida é saber sobre sua sequência, especialmente com a concorrência de Paulinho, que até começou o ano como promissor, mas ficou no banco recentemente.

Na média do Brasileirão, segundo o Sofascore, Paulinho jogou 10 minutos a mais. Até por uma questão física, os números mostram que ele entrega mais defensivamente, com mais duelos vencidos e recuperações de bola. Bruno Henrique tenta compensar a carência física (até por ter 36 anos) com passes de qualidade e participação ofensiva. Foi dele que veio o cruzamento para o gol contra de Zé Ivaldo no 2 a 1 sobre o Santos.

Paulinho é mais vigoroso, movimenta-se mais pelos setores do campo. Bruno Henrique é mais cerebral, costuma ter índices melhores em passes e controle de posse. O técnico Paulo Pezzolano, inclusive, já alertou que não descarta inclusive usar os dois quando for necessário.

— Podemos jogar com três volantes, como contra o Santos. Contra a Chapecoense, foram dois. Vamos variar. Muitos merecem a titularidade, estão trabalhando muito bem, é ótimo ver a competitividade entre eles. Bruno Henrique e Villagra pegaram confiança e foram bem — declarou Pezzolano após a última rodada.

Além de Bruno Henrique e Paulinho, o Inter conta com outros três candidatos à vaga de segundo volante. Thiago Maia e Alan Rodriguez são jogadores da função, acostumados a fazer essa posição. Ronaldo corre por fora, é mais um primeiro volante. E resta sempre a alternativa Bruno Gomes, com Braian Aguirre caindo para a lateral. Todos estão à disposição e devem ser o mistério de Pezzolano para enfrentar o São Paulo.

Números do Brasileirão

Bruno Henrique

6 jogos

3 titular

51 minutos por jogo

0 gol

0 assistência

6 finalizações

1 grande chance criada

78% de acerto nos passes

92% passes no próprio campo

71% acerto nos passes no campo de ataque

12 recuperações de bola

30% vitórias em duelos

6 faltas cometidas

3 faltas sofridas

Paulinho