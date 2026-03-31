Bruno Henrique ressurge e ganha pontos com Pezzolano no Inter

Um jogador que parecia escanteado voltou a aparecer na equipe titular e até andou se firmando no Inter, ao menos nas duas últimas partidas, ambas de vitória. Bruno Henrique foi o escolhido para compor o meio-campo com Villagra, nas duas primeiras funções, e teve atuação segura. A dúvida é saber sobre sua sequência, especialmente com a concorrência de Paulinho, que até começou o ano como promissor, mas ficou no banco recentemente.
Na média do Brasileirão, segundo o Sofascore, Paulinho jogou 10 minutos a mais. Até por uma questão física, os números mostram que ele entrega mais defensivamente, com mais duelos vencidos e recuperações de bola. Bruno Henrique tenta compensar a carência física (até por ter 36 anos) com passes de qualidade e participação ofensiva. Foi dele que veio o cruzamento para o gol contra de Zé Ivaldo no 2 a 1 sobre o Santos.
Paulinho é mais vigoroso, movimenta-se mais pelos setores do campo. Bruno Henrique é mais cerebral, costuma ter índices melhores em passes e controle de posse. O técnico Paulo Pezzolano, inclusive, já alertou que não descarta inclusive usar os dois quando for necessário.
— Podemos jogar com três volantes, como contra o Santos. Contra a Chapecoense, foram dois. Vamos variar. Muitos merecem a titularidade, estão trabalhando muito bem, é ótimo ver a competitividade entre eles. Bruno Henrique e Villagra pegaram confiança e foram bem — declarou Pezzolano após a última rodada.
Além de Bruno Henrique e Paulinho, o Inter conta com outros três candidatos à vaga de segundo volante. Thiago Maia e Alan Rodriguez são jogadores da função, acostumados a fazer essa posição. Ronaldo corre por fora, é mais um primeiro volante. E resta sempre a alternativa Bruno Gomes, com Braian Aguirre caindo para a lateral. Todos estão à disposição e devem ser o mistério de Pezzolano para enfrentar o São Paulo.
Números do Brasileirão
Bruno Henrique
- 6 jogos
- 3 titular
- 51 minutos por jogo
- 0 gol
- 0 assistência
- 6 finalizações
- 1 grande chance criada
- 78% de acerto nos passes
- 92% passes no próprio campo
- 71% acerto nos passes no campo de ataque
- 12 recuperações de bola
- 30% vitórias em duelos
- 6 faltas cometidas
- 3 faltas sofridas
Paulinho
- 7 jogos
- 5 titular
- 62 minutos por jogo
- 0 gol
- 0 assistência
- 7 finalizações
- 0 grande chance criada
- 87% acerto nos passes
- 84% dos passes no campo de defesa
- 89% acerto nos passes no campo de ataque
- 28 recuperações de bola
- 40% vitórias em duelos
- 10 faltas cometidas
- 8 faltas sofridas